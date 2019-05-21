Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3

Những chia sẻ mới nhất của Trương Bá Chi nhận được sự quan tâm sâu sắc của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Kể từ sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi một mình nuôi con và chưa từng công khai hẹn hò người đàn ông nào. Vậy nhưng cuối năm 2018, vợ cũ của Tạ Đình Phong gây bất ngờ cho nhiều người khi cô thừa nhận mình đã hạ sinh đứa con thứ 3 nhưng bố đứa bé hiện nay vẫn là một bí mật. Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chưa công khai một mối tình nào Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, Trương Bá Chi thẳng thắn thừa nhận tình trạng của mình hiện nay là một bà mẹ đơn thân. Cô còn cho biết thêm khi mới 8 tuổi cô đã muốn được làm mẹ. Đối với Trương Bá Chi, con cái chính là điều quan trọng nhất: “Từ nhỏ đến lớn tôi luôn cảm thấy mình nhất định phải sinh con, như vậy cuộc sống mới hoàn chỉnh”.

Đối với Trương Bá Chi, sinh con mới khiến cuộc sống của cô trọn vẹn Khi được hỏi đến vấn đề khi các con lớn sẽ rời xa bản thân, Trương Bá Chi cho biết chắc chắn cô sẽ không nỡ để con rời xa mình: “Chính vì thế tôi mới sinh tiếp. Đợi mấy đứa lớn rồi tôi lại sinh tiếp, nhưng việc đó chắc chắn không thể được, tôi rất thích trẻ con”. Nếu có thể, khi các con lớn Trương Bá Chi vẫn tiếp tục sinh con Đối với chuyện bố mẹ ly hôn Trương Bá Chi cũng đưa ra quan điểm của mình. Khi 9 tuổi, bố mẹ cô ly hôn, việc này không mấy ảnh hưởng đến cô. Ngược lại Trương Bá Chi còn ủng hộ chuyện ly hôn của bố mẹ: “Hai người sống với nhau khổ sở như vậy không bằng chia tay đi”.

Trương Bá Chi thừa nhận hiện nay mình là một bà mẹ đơn thân, nhưng cuộc sống rất nhiều màu sắc Trương Bá Chi chưa từng cho rằng làm mẹ đơn thân sẽ khó khăn: “Tôi cảm thấy sau khi ly hôn, cuộc sống đơn thân cũng khá tốt, cuộc sống ấy cũng có nhiều màu sắc”. Nếu như tương lai gặp được người lý tưởng, Trương Bá Chi vẫn dũng cảm để yêu Về chuyện tình cảm, Trương Bá Chi cho biết nếu gặp được người thích hợp cô vẫn sẽ dũng cảm để yêu. Hình tượng mà cô mong muốn là một người bạn về tâm hồn, một người có thể chia sẻ và trò chuyện với mình hàng ngày. Khi nào già đi, bạn đời bị bệnh, cô có thể đưa anh ta đi bệnh viện và ngược lại. Với Trương Bá Chi, một người bạn đời về tâm hồn đơn giản chỉ là vậy thôi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-tung-muon-sinh-con-khi-8-tuoi-va-he-lo-ly-do-sinh-con-thu-3-325509.html