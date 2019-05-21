Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3

Sao quốc tế 21/05/2019 09:29

Những chia sẻ mới nhất của Trương Bá Chi nhận được sự quan tâm sâu sắc của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Kể từ sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi một mình nuôi con và chưa từng công khai hẹn hò người đàn ông nào. Vậy nhưng cuối năm 2018, vợ cũ của Tạ Đình Phong gây bất ngờ cho nhiều người khi cô thừa nhận mình đã hạ sinh đứa con thứ 3 nhưng bố đứa bé hiện nay vẫn là một bí mật.

Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3 - Ảnh 1
Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chưa công khai một mối tình nào

Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, Trương Bá Chi thẳng thắn thừa nhận tình trạng của mình hiện nay là một bà mẹ đơn thân. Cô còn cho biết thêm khi mới 8 tuổi cô đã muốn được làm mẹ. Đối với Trương Bá Chi, con cái chính là điều quan trọng nhất: “Từ nhỏ đến lớn tôi luôn cảm thấy mình nhất định phải sinh con, như vậy cuộc sống mới hoàn chỉnh”.

Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3 - Ảnh 2
Đối với Trương Bá Chi, sinh con mới khiến cuộc sống của cô trọn vẹn

Khi được hỏi đến vấn đề khi các con lớn sẽ rời xa bản thân, Trương Bá Chi cho biết chắc chắn cô sẽ không nỡ để con rời xa mình: “Chính vì thế tôi mới sinh tiếp. Đợi mấy đứa lớn rồi tôi lại sinh tiếp, nhưng việc đó chắc chắn không thể được, tôi rất thích trẻ con”.

Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3 - Ảnh 3
Nếu có thể, khi các con lớn Trương Bá Chi vẫn tiếp tục sinh con

Đối với chuyện bố mẹ ly hôn Trương Bá Chi cũng đưa ra quan điểm của mình. Khi 9 tuổi, bố mẹ cô ly hôn, việc này không mấy ảnh hưởng đến cô. Ngược lại Trương Bá Chi còn ủng hộ chuyện ly hôn của bố mẹ: “Hai người sống với nhau khổ sở như vậy không bằng chia tay đi”.

Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3 - Ảnh 4
Trương Bá Chi thừa nhận hiện nay mình là một bà mẹ đơn thân, nhưng cuộc sống rất nhiều màu sắc

Trương Bá Chi chưa từng cho rằng làm mẹ đơn thân sẽ khó khăn: “Tôi cảm thấy sau khi ly hôn, cuộc sống đơn thân cũng khá tốt, cuộc sống ấy cũng có nhiều màu sắc”.

Trương Bá Chi từng muốn sinh con khi 8 tuổi và hé lộ lý do sinh con thứ 3 - Ảnh 5
Nếu như tương lai gặp được người lý tưởng, Trương Bá Chi vẫn dũng cảm để yêu

Về chuyện tình cảm, Trương Bá Chi cho biết nếu gặp được người thích hợp cô vẫn sẽ dũng cảm để yêu. Hình tượng mà cô mong muốn là một người bạn về tâm hồn, một người có thể chia sẻ và trò chuyện với mình hàng ngày. Khi nào già đi, bạn đời bị bệnh, cô có thể đưa anh ta đi bệnh viện và ngược lại. Với Trương Bá Chi, một người bạn đời về tâm hồn đơn giản chỉ là vậy thôi.

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Trước tin đồn phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm như, cuối cùng Dương Mịch cũng đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sinh con thứ 3 Trương Bá Chi Tạ Đình Phong

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân'

Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân'

Sau scandal của Huỳnh Tâm Dĩnh, lại một diễn viên TVB bị phanh phui giật chồng của bạn thân

Sau scandal của Huỳnh Tâm Dĩnh, lại một diễn viên TVB bị phanh phui giật chồng của bạn thân

Không thừa nhận hẹn hò nhưng Hồng Kim Bảo khẳng định từng tặng 1 căn nhà cho Phạm Băng Băng

Không thừa nhận hẹn hò nhưng Hồng Kim Bảo khẳng định từng tặng 1 căn nhà cho Phạm Băng Băng

Xinh đẹp, giỏi giang là vậy nhưng Viên Vịnh Nghi vẫn bị Thành Long ‘phong sát’ 22 năm

Xinh đẹp, giỏi giang là vậy nhưng Viên Vịnh Nghi vẫn bị Thành Long ‘phong sát’ 22 năm

Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh?

Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh?

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới