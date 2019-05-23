Mới kết hôn nửa năm, Chung Hân Đồng và chồng kém 8 tuổi đã không còn hạnh phúc

Vượt qua mọi rào cản để kết hôn vậy nhưng chỉ sau nửa năm, hôn nhân của Chung Hân Đồng đã không viên mãn như cô mong đợi.
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Cuối năm 2018, Chung Hân Đồng kết hôn cùng bác sĩ điển trai kém mình 8 tuổi Lại Hoằng Quốc. Hôn lễ của cô được chủ tịch tập đoàn Anh Hoàng và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí Hong Kong đến tham dự.
Nhưng ngay sau khi đám cưới diễn ra, có nhiều nguồn tin cho rằng Lại Hoằng Quốc là một người thiếu chung thủy. Anh ta từng cặp kè với nhiều cô gái xinh đẹp. Lại Hoằng Quốc ly hôn với người vợ đầu tiên cũng là do anh ta ngoại tình. Không chỉ vậy, Lại Hoằng Quốc qua lại với Chung Hân Đồng là muốn lợi dụng cô để kiếm tiền.
Thành công trong sự nghiệp nhưng trong tình yêu, Chung Hân Đồng từng yêu sai người khi qua lại với Trần Quán Hy. Cô cũng từng bị Tyler Hoo phản bội. Vì vậy rất nhiều người mong muốn cô sẽ tìm được hạnh phúc với người chồng này.
Mới đây, có thông tin cho rằng cuộc sống vợ chồng của Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc đã không còn hạnh phúc. Chung Hân Đồng nhận tham gia mọi sự kiện dù là nhỏ nhất còn Lại Hoằng Quốc cũng thường xuyên hẹn hò, nhậu nhẹt với bạn bè.
Thậm chí sau khi kết hôn Chung Hân Đồng vẫn không chịu mua nhà. Cặp đôi vẫn đang ở nhà thuê, hiện nay họ được cho là đang ly thân. Khoảng tháng 2/2019, có thông tin cho rằng Lại Hoằng Quốc đưa vợ đi xem một ngôi nhà đắt tiền tại Đài Loan và ngỏ ý muốn mua căn nhà này. Thế nhưng mẹ của Chung Hân Đồng kịch liệt phản đối. Bà cho rằng con gái mình đang bị con rể lợi dụng.