Biết Lâm Tâm Như từng kết hôn với người khác, Hoắc Kiến Hoa nổi giận đòi ly hôn?

Sao quốc tế 22/05/2019 15:36

Mới đây, rộ tin đồn cho rằng trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng kết hôn với người đàn ông khác nhưng che giấu.

Sau khi Hoắc Kiến HoaLâm Tâm Như công khai mối quan hệ, cặp đôi luôn phải đối diện với rất nhiều tin đồn. Từng có thông tin cho rằng Lâm Tâm Như cố tình gài Hoắc Kiến Hoa để mang thai rồi ép cưới. Trong hôn lễ, nam tài tử họ Hoắc cũng không vui vẻ gì.

Biết Lâm Tâm Như từng kết hôn với người khác, Hoắc Kiến Hoa nổi giận đòi ly hôn? - Ảnh 1
Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi luôn vướng tin đồn tan vỡ

Ngay cả khi kết hôn và sinh con, tin đồn hôn nhân rạn nứt chưa bao giờ rời xa cặp đôi này. Mới đây, lại có tin đồn Hoắc Kiến Hoa đang hẹn hò với Dương Mịch. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vẫn tin tưởng và ủng hộ ông xã hết lòng.

Biết Lâm Tâm Như từng kết hôn với người khác, Hoắc Kiến Hoa nổi giận đòi ly hôn? - Ảnh 2
Trước mọi tin đồn tình ái của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đều lựa chọn đứng về phía chồng

Chưa hết, hôm nay một tài khoản mạng xã hội tiết lộ trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã từng kết hôn với một đại gia ngoài ngành giải trí. Không thể chấp nhận chuyện vợ luôn bận rộn vì công việc, cũng như đóng cảnh tình cảm với bạn diễn, cả hai đã ly hôn.

Biết Lâm Tâm Như từng kết hôn với người khác, Hoắc Kiến Hoa nổi giận đòi ly hôn? - Ảnh 3
Trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như dính tin đồn đã từng kết hôn với một người ngoài giới showbiz

Vì thế, khi phát hiện vợ từng có một đời chồng, Hoắc Kiến Hoa vô cùng tức giận và lập tức đòi ly hôn.

Biết Lâm Tâm Như từng kết hôn với người khác, Hoắc Kiến Hoa nổi giận đòi ly hôn? - Ảnh 4
Dù nhiều lần thắng kiện nhưng cặp đôi vẫn phải đối mặt với những tin đồn không đúng sự thật

Những tin đồn liên quan đến cặp đôi nổi tiếng xứ Đài liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông thời gian qua. Cặp đôi cũng đã từng khởi kiện và thắng kiện những người đăng tin thất thiệt. Tuy nhiên, có vẻ họ còn phải đối diện với những tin đồn kiểu này dài dài. 

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa

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