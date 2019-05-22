Sau khi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như công khai mối quan hệ, cặp đôi luôn phải đối diện với rất nhiều tin đồn. Từng có thông tin cho rằng Lâm Tâm Như cố tình gài Hoắc Kiến Hoa để mang thai rồi ép cưới. Trong hôn lễ, nam tài tử họ Hoắc cũng không vui vẻ gì.

Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi luôn vướng tin đồn tan vỡ

Ngay cả khi kết hôn và sinh con, tin đồn hôn nhân rạn nứt chưa bao giờ rời xa cặp đôi này. Mới đây, lại có tin đồn Hoắc Kiến Hoa đang hẹn hò với Dương Mịch. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vẫn tin tưởng và ủng hộ ông xã hết lòng.