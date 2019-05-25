Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa

Sau bê bối tình ái của bạn gái và nam ca sĩ Hứa Chí An, Mã Quốc Minh được truyền thông đặc biệt quan tâm. Mỗi lần gặp gỡ phóng viên, nam diễn viên nổi tiếng TVB đều bị hỏi về những vấn đề liên quan đến Huỳnh Tâm Dĩnh.

Bê bối tình ái giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh ảnh hưởng đến nhiều người khác

Ngay sau khi scandal này bị phanh phui, Mã Quốc Minh tỏ vẻ lo lắng cho bạn gái hơn là tức giận vì bị "cắm sừng". Sau hơn một tháng, cả Mã Quốc Minh và Huỳnh Tâm Dĩnh đều đã lấy lại cân bằng và cân nhắc lại mối quan hệ giữa hai người.