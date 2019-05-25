Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa

Sao quốc tế 25/05/2019 06:18

Mã Quốc Minh cho biết sau này sẽ không bao giờ tìm bạn gái là người Hong Kong. Với thông điệp này, nam diễn viên ngầm ám chỉ mối quan hệ với Huỳnh Tâm Dĩnh đã kết thúc.

Sau bê bối tình ái của bạn gái và nam ca sĩ Hứa Chí An, Mã Quốc Minh được truyền thông đặc biệt quan tâm. Mỗi lần gặp gỡ phóng viên, nam diễn viên nổi tiếng TVB đều bị hỏi về những vấn đề liên quan đến Huỳnh Tâm Dĩnh.

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa - Ảnh 1
Bê bối tình ái giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh ảnh hưởng đến nhiều người khác

Ngay sau khi scandal này bị phanh phui, Mã Quốc Minh tỏ vẻ lo lắng cho bạn gái hơn là tức giận vì bị "cắm sừng". Sau hơn một tháng, cả Mã Quốc Minh và Huỳnh Tâm Dĩnh đều đã lấy lại cân bằng và cân nhắc lại mối quan hệ giữa hai người.

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa - Ảnh 2
Mã Quốc Minh tập trung kiếm tiền vì với anh, tiền mới mang lại cảm giác an toàn
Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa - Ảnh 3
Mã Quốc Minh thề sau này sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, Mã Quốc Minh tiết lộ anh đang cố gắng kiếm tiền, vì tiền mới mang đến cảm giác an toàn cho anh. Khi được hỏi có phải đàn ông có tiền thì mới có phụ nữ theo, nam diễn viên trả lời: “Tiền là để đảm bảo cho bản thân. Những người phụ nữ vì tiền mà đến với bạn thì không ý nghĩa gì”.

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa - Ảnh 4

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa - Ảnh 5
Trong khi đó, Huỳnh Tâm Dĩnh đã nhanh chóng vượt qua scandal này

Bên cạnh đó, nam tài tử nổi tiếng TVB cũng cho biết sau này anh sẽ không bao giờ tìm bạn gái là người Hong Kong. Điều này như một lời khẳng định ngầm rằng mối quan hệ giữa anh và Huỳnh Tâm Dĩnh đã kết thúc thật sự.

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