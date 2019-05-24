Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình

Sao quốc tế 24/05/2019 10:40

Sau hơn 1 tháng nổ ra bê bối ngoại tình, Trương Đan Phong và Hồng Hân tay trong tay hạnh phúc tại Hong Kong.

Sau bao ồn ào, cuối cùng Hồng Hân đã thực sự tha thứ cho chồng sau khi bị phản bội. Cô và Trương Đan Phong tay trong tay vô cùng tình cảm, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 1
Hồng Hân đã hoàn toàn tha thứ cho chồng sau bê bối ngoại tình

Đầu tháng 4/2019, Trác Vỹ phanh phui chuyện Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh. Sau đó, Hồng Hân đã xóa sạch mọi bài viết liên quan đến chồng trên trang cá nhân của mình. Cô chỉ lưu lại duy nhất một tấm hình có cả Trương Đan Phong và Tất Oánh.

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 2
Tấm hình duy nhất có Trương Đan Phong được Hồng Hân giữ lại trên Weibo

Sau đó, đến lượt con riêng của Hồng Hân là Trương Hạo Liêm cũng “dọn dẹp” Weibo của mình. Những hình ảnh liên quan đến cha dượng Trương Đan Phong đều không còn.

Mới đây nhiều nguồn tin cho biết Trương Đan Phong đã được Hồng Hân tha thứ. Cặp đôi cùng nhau tham gia một vài sự kiện và đã bị chụp hình. Đặc biệt ngày 23/5, truyền thông Hong Kong bắt gặp cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố vô cùng hạnh phúc.

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 3Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 4

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 5
Hồng Hân lựa chọn tha thứ cho người chồng bội bạc

Đứng trước làn sóng tẩy chay, Trương Đan Phong đang rảnh rỗi nên sang Hong Kong thăm vợ. Nam diễn viên họ Trương đã mua tặng vợ một chiếc xe sang có trị giá 1.5 triệu đô la Hong Kong. Đồng thời anh cũng đưa Hồng Hân đến ngân hàng và chuyển hết toàn bộ tiền cho vợ.

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 6
Trương Đan Phong chuyển hết tiền cho vợ và mua xe sang tặng Hồng Hân

Khi được hỏi về chuyện Tất Oánh, Hồng Hân trả lời: “Trước đây chồng tôi đã nói khá nhiều trên Weibo rồi, giải thích khá rõ ràng, không cần phải nói lại nữa”. Về chuyện con trai xóa ảnh cha dượng, Hồng Hân cho biết đó là kế hoạch của công ty Hạo Liêm.

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 7Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 8

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình - Ảnh 9
Trong thời gian không có phim quay, Trương Đan Phong về Hong Kong sống cùng vợ

Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra lo lắng không biết lựa chọn tha thứ của người đẹp TVB có chính xác hay không? 

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân Trương Đan Phong

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