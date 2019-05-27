Dù kinh tế eo hẹp, con rơi Thành Long vẫn muốn có con với vợ đồng tính

Cặp đôi Ngô Trác Lâm – Andi lại gây sốc khi xuất hiện tại bệnh viện phụ sản để nhờ bác sĩ tư vấn về việc sinh con.

Cuộc sống xung quanh con gái Thành Long luôn là đề tài béo bở để truyền thông Hong Kong khai thác. Nhất cử nhất động của “Tiểu Long Nữ” và vợ đều nhận được sự quan tâm sát sao của giới truyền thông. Ngô Trác Lâm là đứa con chưa từng được Thành Long thừa nhận Được biết đến với cái tên “con rơi Thành Long”, Ngô Trác Lâm là sản phẩm của mối tình vụng trộm giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi. Mặc dù vậy, Thành Long chưa một lần thừa nhận đứa con gái này.

Tưởng chừng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Ngô Trác Lâm sẽ biết yêu thương mẹ mình hơn nhưng cô đã không ít lần khiến Ngô Ỷ Lợi buồn lòng vì lối sống phóng túng của mình. Bỏ qua mọi lời khuyên răn, Ngô Trác Lâm công khai mình là người đồng tính đồng thời khoe giấy đăng ký kết hôn với bạn gái Andi.

Lối sống của Ngô Trác Lâm nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng Sau khi kết hôn, Ngô Trác Lâm và Andi từng chia sẻ muốn nhận con nuôi. Con gái Thành Long cho rằng xã hội này có nhiều trẻ em cần được chăm sóc và yêu thương. Bản thân cô hiểu được cảm giác thiếu thốn tình cảm của gia đình nên rất mong muốn được chăm sóc những em bé có hoàn cảnh bất hạnh, thiếu thốn. Dù kinh tế eo hẹp nhưng Ngô Trác Lâm và vợ đồng tính vẫn lên kế hoạch sinh con Mới đây, truyền thông Hong Kong bắt gặp Ngô Trác Lâm và Andi xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản. Con gái Thành Long chăm sóc vợ từng chút một và không né tránh truyền thông. Có thông tin cho rằng cặp đôi đến bệnh viện để nhờ bác sĩ tư vấn chuyện sinh con dù kinh tế rất eo hẹp.

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