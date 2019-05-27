Dù kinh tế eo hẹp, con rơi Thành Long vẫn muốn có con với vợ đồng tính

Sao quốc tế 27/05/2019 09:39

Cặp đôi Ngô Trác Lâm – Andi lại gây sốc khi xuất hiện tại bệnh viện phụ sản để nhờ bác sĩ tư vấn về việc sinh con.

Cuộc sống xung quanh con gái Thành Long luôn là đề tài béo bở để truyền thông Hong Kong khai thác. Nhất cử nhất động của “Tiểu Long Nữ” và vợ đều nhận được sự quan tâm sát sao của giới truyền thông.

Dù kinh tế eo hẹp, con rơi Thành Long vẫn muốn có con với vợ đồng tính - Ảnh 1
Ngô Trác Lâm là đứa con chưa từng được Thành Long thừa nhận

Được biết đến với cái tên “con rơi Thành Long”, Ngô Trác Lâm là sản phẩm của mối tình vụng trộm giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi. Mặc dù vậy, Thành Long chưa một lần thừa nhận đứa con gái này.

Tưởng chừng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Ngô Trác Lâm sẽ biết yêu thương mẹ mình hơn nhưng cô đã không ít lần khiến Ngô Ỷ Lợi buồn lòng vì lối sống phóng túng của mình. Bỏ qua mọi lời khuyên răn, Ngô Trác Lâm công khai mình là người đồng tính đồng thời khoe giấy đăng ký kết hôn với bạn gái Andi.

Dù kinh tế eo hẹp, con rơi Thành Long vẫn muốn có con với vợ đồng tính - Ảnh 2

Dù kinh tế eo hẹp, con rơi Thành Long vẫn muốn có con với vợ đồng tính - Ảnh 3
Lối sống của Ngô Trác Lâm nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng

Sau khi kết hôn, Ngô Trác Lâm và Andi từng chia sẻ muốn nhận con nuôi. Con gái Thành Long cho rằng xã hội này có nhiều trẻ em cần được chăm sóc và yêu thương. Bản thân cô hiểu được cảm giác thiếu thốn tình cảm của gia đình nên rất mong muốn được chăm sóc những em bé có hoàn cảnh bất hạnh, thiếu thốn.

Dù kinh tế eo hẹp, con rơi Thành Long vẫn muốn có con với vợ đồng tính - Ảnh 4

Dù kinh tế eo hẹp, con rơi Thành Long vẫn muốn có con với vợ đồng tính - Ảnh 5
Dù kinh tế eo hẹp nhưng Ngô Trác Lâm và vợ đồng tính vẫn lên kế hoạch sinh con

Mới đây, truyền thông Hong Kong bắt gặp Ngô Trác Lâm và Andi xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản. Con gái Thành Long chăm sóc vợ từng chút một và không né tránh truyền thông. Có thông tin cho rằng cặp đôi đến bệnh viện để nhờ bác sĩ tư vấn chuyện sinh con dù kinh tế rất eo hẹp.

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình

Sau hơn 1 tháng nổ ra bê bối ngoại tình, Trương Đan Phong và Hồng Hân tay trong tay hạnh phúc tại Hong Kong.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Trác Lâm - Andi Ngô Trác Lâm Con rơi Thành Long

TIN LIÊN QUAN

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình

Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản?

Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản?

Chỉ vì một câu nói, Dương Mịch bị cho là đang ‘đá xéo’ Phạm Băng Băng

Chỉ vì một câu nói, Dương Mịch bị cho là đang ‘đá xéo’ Phạm Băng Băng

Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc

Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa

Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa

‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51

‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới