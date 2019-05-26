Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản?

Sao quốc tế 26/05/2019 17:01

Có thông tin cho rằng sau bê bối tình ái với Hứa Chí An, Huỳnh Tâm Dĩnh bị các nhãn hàng kiện, số tiền quá lớn nên cựu á hậu Hong Kong chuẩn bị tuyên bố phá sản.

Tháng 4 vừa qua, bê bối tình ái giữa Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An bị phanh phui. Hàng loạt cuộc tẩy chay Huỳnh Tâm Dĩnh diễn ra mạnh mẽ tại Hong Kong. Mặc dù đã chạy sang Mỹ để trốn truyền thông nhưng các dự án quảng cáo, phim truyền hình có cô tham gia đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản? - Ảnh 1
Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay mạnh mẽ sau bê bối tình ái với Hứa Chí An

Đứng trước ảnh hưởng mà Huỳnh Tâm Dĩnh gây ra, đài TVB đã tiến hành tìm diễn viên thay thế nhằm quay lại những phân cảnh có Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia trong các bộ phim của đài. Các nhãn hàng quảng cáo do Huỳnh Tâm Dĩnh làm đại diện thương hiệu cũng bị tổn thất nặng nề do làn sóng tẩy chay nữ diễn viên họ Huỳnh diễn ra gần đây.

Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản? - Ảnh 2
Cặp đôi đều phải trả giá cho hành động đáng lên án của mình

Mới đây, có nguồn tin cho hay, những thương hiệu trang sức hay kính thời trang do Huỳnh Tâm Dĩnh làm đại diện hình ảnh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau scandal này. Các công ty hiện đang chuẩn bị khởi kiện Huỳnh Tâm Dĩnh ra tòa. Số tiền mà Huỳnh Tâm Dĩnh phải bồi thường ước tính khoảng 30 triệu tệ (tương đương khoảng 105 tỷ đồng). Cũng theo nguồn tin này, số tiền quá lớn nên có thể Huỳnh Tâm Dĩnh sẽ chủ động nộp đơn xin phá sản để không phải trả tiền bồi thường.

Không có tiền bồi thường, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh lên kế hoạch tuyên bố phá sản? - Ảnh 3
Đối mặt với tổn thất kinh tế mà Huỳnh Tâm Dĩnh gây ra, nhiều công ty đã thu thập bằng chứng để gửi đơn kiện

Sau khi có thông tin này, phóng viên Hong Kong đã liên lạc với quản lý của Huỳnh Tâm Dĩnh để xác thực nhưng người này khẳng định không hề có chuyện đó. 

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Từ khóa:   Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh scandal

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