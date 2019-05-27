Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc

Sao quốc tế 27/05/2019 14:09

Ở tuổi 54, nữ minh tinh một thời của điện ảnh Hong Kong thường đi mua đồ giảm giá tại những khu chợ khá bình dân.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964 tại Hong Kong trong một gia đình gốc Thượng Hải. Năm 8 tuổi, cô cùng gia đình sang Anh sinh sống. Khi 18 tuổi, Trương Mạn Ngọc về lại Hong Kong phát triển sự nghiệp. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức và giành giải Á hậu. Từ đây Trương Mạn Ngọc chính thức bước chân vào showbiz.

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 1
Xuất thân trong một gia đình gốc Thượng Hải tại Hong Kong, Trương Mạn Ngọc sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á đông

Trương Mạn Ngọc được đánh giá là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp châu Á nhưng lại có nét phóng khoáng của phụ nữ phương Tây. Cũng chính nhờ nhan sắc này và khả năng diễn xuất điêu luyện, cô đã trở thành nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm “Clean”.

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 2
18 tuổi, Trương Mạn Ngọc về lại Hong Kong sau quãng thời gian học tập tại Anh

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Trương Mạn Ngọc đã mang về vô số giải thưởng cho bản thân. Ngoài giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes, nữ diễn viên họ Trương còn là sao Hoa ngữ đầu tiên giành giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Bên cạnh đó, Trương Mạn Ngọc còn giữ kỷ lục với 5 lần đoạt giải Kim Tượng và 4 lần giành giải Kim Mã. Với đóng góp của mình cho môn nghệ thuật thứ 7, Trương Mạn Ngọc trở thành tượng đài khó ai có thể xô đổ của làng giải trí Hoa ngữ.

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 3
Sau khi trở thành Á hậu Hong Kong năm 18 tuổi, Trương Mạn Ngọc bước chân vào showbiz

Sự nghiệp thành công vậy nhưng đường tình duyên của ngôi sao “Tâm trạng khi yêu” lại khá lận đận. Cô từng có quãng thời gian hẹn hò với nam diễn viên Lương Triều Vỹ. Năm 1998, Trương Mạn Ngọc kết hôn với đạo diễn Oliver Assayas và ly hôn vào năm 2001. Đây là cuộc hôn nhân duy nhất của người đẹp họ Trương.

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 4
Trương Mạn Ngọc giành được nhiều giải thưởng uy tín cho những vai diễn của mình

Ở tuổi xế chiều, Trương Mạn Ngọc sống tại một khu bình dân tại Hong Kong, dường như tách biệt hoàn toàn khỏi giới showbiz. Mới đây, một tờ báo Hong Kong phát hiện nữ minh tinh một thời đi mua đồ giảm giá tại những khu chợ bình dân.

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 5
Ở tuổi xế chiều, Trương Mạn Ngọc sống tại một khu phố bình dân tại Hong Kong

Người bán hàng ở khu chợ này còn cho biết, Trương Mạn Ngọc là khách hàng thân thiết tại đây, đôi dép cô mua có giá khoảng 19 đô la Hong Kong (khoảng 55.000 đồng). Ngoài dép, Trương Mạn Ngọc còn mua nội y với giá 39 đô la Hong Kong (khoảng 113.000 đồng) một bộ. Mỗi khi mua hàng Trương Mạn Ngọc thường mua rất nhiều.

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 6

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc - Ảnh 7
Người đẹp thường xuyên đi mua những đồ giảm giá tại khu chợ này

Với Trương Mạn Ngọc, có lẽ không cần phải mang đồ hàng hiệu đắt tiền mới thể hiện được đẳng cấp.

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Từ khóa:   Trương Mạn Ngọc làng giải trí Hoa ngữ Lương Triều Vỹ

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