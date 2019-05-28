Từng đau đớn vì bố phản bội gia đình chạy theo người phụ nữ khác, vậy nhưng trước khi kết hôn với Trương Tây, Trương Vệ Kiện cũng đã từng ngoại tình.

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965 tại Hong Kong. Anh là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng một thời của làng giải trí Hong Kong. Nổi tiếng hay pha trò nhưng ít ai biết được Trương Vệ Kiện lại có tuổi thơ dữ dội. Trương Vệ Kiện từng là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hong Kong Khi còn nhỏ, Trương Vệ Kiện từng bị ám ảnh bởi những trận đòn roi của bố. Khi Trương Vệ Kiện học cấp hai, bố anh ngoại tình với người phụ nữ khác và đã bỏ rơi mẹ con anh mãi mãi.

Trong một lần phỏng vấn, anh thú nhận mình từng rất hận bố, nhiều lần muốn đạp thẳng vào mặt người đàn ông ấy. Từ khi người bố bỏ rơi gia đình đến lúc cuối đời, Trương Vệ Kiện chỉ gặp ông một lần duy nhất. Với anh, nếu người đàn ông ấy không bỏ rơi gia đình, có lẽ làng giải trí Hong Kong đã không xuất hiện một diễn viên như Trương Vệ Kiện. Trương Vệ Kiện và Trương Tây trong đám cưới cổ tích được tổ chức năm 2009 Hận bố là thế, nhưng mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin, trong thời gian “chiến tranh lạnh” với bạn gái Trương Tây, Trương Vệ Kiện đã cặp kè một MC nổi tiếng của Hong Kong lúc bấy giờ là Âu Ỷ Hà.

Nữ MC nổi tiếng Âu Ỷ Hà từng có thời gian qua lại với Trương Vệ Kiện Cũng theo nguồn tin này, khi Trương Vệ Kiện và Trương Tây đang hẹn hò, trong thời gian giận dỗi bạn gái, anh đã theo đuổi Âu Ỷ Hà. Nam diễn viên họ Trương thường hay chơi trò mất tích nên anh và cô MC kia đã có quãng thời gian yêu đương bí mật vài tháng rồi mới chia tay. Nhiều năm sau đám cưới, dù không thể sinh con nhưng Trương Tây và Trương Vệ Kiện vẫn hạnh phúc Sau khi chia tay Trương Vệ Kiện, Âu Ỷ Hà bị đồn qua lại với bạn thân của anh là Tô Vĩnh Khang. Sau đó, cô rút lui khỏi làng giải trí và kết hôn với một thương nhân và đã sinh hai đứa con. Còn Trương Vệ Kiện cũng kết hôn với người bạn gái lâu năm Trương Tây. Cả hai đang sống hạnh phúc bên nhau dù không thể sinh con.

Vương Âu cố gắng chứng minh mình không phải là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình Dương Mịch – Lưu Khải Uy Mặc dù cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn nhưng đối với nhiều fan hâm mộ, Vương Âu chính là lý do khiến cặp đôi nổi tiếng đường ai nấy đi.

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