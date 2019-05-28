Vương Âu cố gắng chứng minh mình không phải là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình Dương Mịch – Lưu Khải Uy

Mặc dù cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn nhưng đối với nhiều fan hâm mộ, Vương Âu chính là lý do khiến cặp đôi nổi tiếng đường ai nấy đi.

Trước khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chính thức tuyên bố ly hôn, đã có nhiều tin đồn liên quan đến hôn nhân của họ. Nhiều nguồn tin cho rằng, một phần vì công việc, một phần vì tình cảm không còn nên cuộc sống của cặp đôi đã không còn mặn nồng như ngày xưa. Lưu Khải Uy - Dương Mịch tuyên bố ly hôn vào tháng 12/2018 Sau scandal "đọc kịch bản giữa đêm khuya" của Lưu Khải Uy và Vương Âu, fan hâm mộ lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên Vương Âu đã chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Trước đó, Vương Âu và Lưu Khải Uy dính scandal 'đọc kịch bản giữa đêm khuya' Khi đó, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ Vương Âu nói rằng Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ly hôn, đồng thời thừa nhận chuyện yêu Lưu Khải Uy. Vì hai vợ chồng họ đã ly hôn nên không phải cô can thiệp vào hôn nhân của người khác. Fan hâm mộ chỉ trích Vương Âu là người phá vỡ hạnh phúc gia đình Dương Mịch Bài viết này ngay sau đó đã được chia sẻ một cách chóng mặt. Một số người cho rằng rõ ràng Vương Âu đã biết trước mối quan hệ của vợ chồng cặp đôi nổi tiếng đang trục trặc nên cô nghĩ rằng mối quan hệ vụng trộm giữa hai người là bình thường. Tất cả những việc này xảy ra trước khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch tuyên bố ly hôn nên tính nghiêm trọng của bài viết này khá lớn.

Nữ diễn viên Vương Âu đã khởi kiện người đăng thông tin không chính xác, bôi xấu bản thân Để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của mình, Vương Âu đã khởi kiện người tung tin đồn kia và yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ đồng phí tổn hại tinh thần. Sau một thời gian dài thụ lý, cuối cùng tòa án cũng đưa ra phán quyết, bị cáo phải đăng bài xin lỗi Vương Âu trong vòng 7 ngày đồng thời bồi thường cho nguyên cáo tổng cộng 1 vạn tệ (khoảng 35 triệu đồng). Nhiều người cho rằng, thông qua lần kiện cáo này Vương Âu muốn xóa bỏ tin đồn mình là người phá vỡ hạnh phúc gia đình Dương Mịch.

Lộ bụng to bất thường, Phạm Băng Băng bị nghi có bầu, chuẩn bị lên xe hoa Không chỉ khoe khéo nhẫn kim cương, Phạm Băng Băng còn để lộ bụng to bất thường. Nhiều người cho rằng cô đang mang thai với bạn trai Lý Thần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-au-co-gang-chung-minh-minh-khong-phai-la-ke-thu-ba-pha-vo-hanh-phuc-gia-dinh-duong-mich-luu-khai-uy-326247.html