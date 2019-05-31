Sau nghi án ngoại tình của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ

Sao quốc tế 31/05/2019 15:05

Nhiều lần dính tin đồn hôn nhân rạn nứt, vào đúng ngày sinh nhật vợ, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào đến Trần Nghiên Hy.

Cặp đôi “Dương Quá – Tiểu Long Nữ” Trần HiểuTrần Nghiên Hy nên duyên từ bộ phim “Thần điêu đại hiệp”. Dù kém vợ 4 tuổi nhưng Trần Hiểu luôn chứng minh bản thân là ông chồng mẫu mực trong giới showbiz.

Sau nghi án ngoại tình của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ - Ảnh 1
Một năm trở lại đây, vợ chồng cặp đôi luôn vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt

Từ năm 2018, hôn nhân của cặp đôi luôn vướng phải tin đồn rạn nứt. Có thông tin cho rằng, vì Trần Hiểu thường xuyên phải đóng phim xa nhà nên Trần Nghiên Hy đã ngoại tình với bạn diễn. Ngay sau đó, cặp đôi đã cùng nhau đến Maldives du lịch và chụp một bộ ảnh tình cảm giúp dẹp yên dư luận.

Sau nghi án ngoại tình của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ - Ảnh 2
Sau khi có tin đồn Trần Nghiên Hy ngoại tình, cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh tại Maldives để dẹp yên dư luận

Thế nhưng đến đầu năm 2019, tin đồn Trần Nghiên Hy phản bội Trần Hiểu lại một lần nữa được các tài khoản mạng xã hội đăng tải. Đối mặt với những tin đồn đó, Trần Nghiên Hy vẫn chia sẻ thông tin về bộ phim mới của Trần Hiểu trên trang cá nhân của mình. Dù vậy, chuyện hôn nhân của cặp đôi “Dương Quá – Tiểu Long Nữ” trục trặc vẫn tiếp tục lan truyền trên các diễn đàn mạng.

Sau nghi án ngoại tình của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ - Ảnh 3
Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới Trần Nghiên Hy vào đúng ngày sinh nhật vợ

Đúng ngày sinh nhật lần thứ 36 của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu đã gửi lời chúc ngọt ngào đến vợ: “Chúc bà xã sinh nhật vui vẻ, bình an, khỏe mạnh. Mong rằng tác phẩm mà em vất vả trong 2 năm qua sẽ sớm đến với khán giả. Sự nỗ lực của em khiến anh phải hổ thẹn, không phải anh cố tình tâng bốc em đâu”.

Sau nghi án ngoại tình của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ - Ảnh 4
Trước mọi tin đồn về hôn nhân trục trặc, cặp đôi nổi tiếng vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua mọi sóng gió

Lời chúc ngọt ngào của Trần Hiểu ngay lập tức nhận được sự quan tâm sâu sắc của truyền thông Hoa ngữ. Hành động của chàng “Dương Quá” phần nào dẹp yên tin đồn liên quan đến hôn nhân tan vỡ. Được biết, Trần Nghiên Hy đã bay đến Thượng Hải nơi Trần Hiểu đang quay phim để đón sinh nhật cùng chồng.

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