Hết yêu thành hận, Huỳnh Hiểu Minh chặn mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby?

Sao quốc tế 30/05/2019 19:59

Không chỉ dừng lại ở tin đồn ly hôn, gần đây có nguồn tin cho rằng Huỳnh Hiểu Minh đã âm thầm cắt đứt mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby.

Chuyện tình cảm của cặp đôi Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Mặc dù đã cố gắng giải thích và công khai tình cảm trên sóng truyền hình nhưng tin đồn hôn nhân rạn nứt của cả hai không hề giảm xuống.

Hết yêu thành hận, Huỳnh Hiểu Minh chặn mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby? - Ảnh 1
Mới đây, lại rộ tin đồn mối quan hệ giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đang rất căng thẳng

Mới đây, một bài viết đăng trên mạng xã hội vạch trần mối quan hệ giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Theo nguồn tin này, trước đây dưới sự giúp đỡ của Huỳnh Hiểu Minh, nhân khí và danh tiếng của Angela Baby trong giới giải trí ngày càng tăng cao.

Hết yêu thành hận, Huỳnh Hiểu Minh chặn mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby? - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh cắt đứt mọi tài nguyên giải trí mà anh từng mang đến cho Angela Baby vì sợ bị 'qua cầu rút ván'

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh sợ bị "qua cầu rút ván" nên đã nghĩ đến không ít kế sách để phòng Angela Baby. Anh cắt đứt mọi tài nguyên giải trí từng giao cho vợ. Đây là lý do vì sao trong tác phẩm mới nhận, Angela Baby chỉ là nữ phụ, nữ chính thuộc về tay Dương Tử San.

Hết yêu thành hận, Huỳnh Hiểu Minh chặn mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby? - Ảnh 3
Angela Baby chấp nhận đóng vai nữ phụ trong một tác phẩm mới để tự tìm hướng đi cho mình

Được biết trong bộ phim chiếu mạng này, Angela Baby đàm phán rất lâu mới có được vai diễn này. Vì không phải Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu nên Angela Baby chấp nhận đóng vai nữ phụ để cố gắng tìm cho mình một con đường mới.

Nếu như những thông tin này là sự thật thì mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thực sự đang đứng trên bờ vực. Trước thông tin này, phía cặp đôi chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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