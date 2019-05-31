Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi

Mới đây, sau khi truyền thông Trung Quốc loan tin Lưu Thi Thi bị trầm cảm sau sinh vì mâu thuẫn với mẹ chồng thì truyền thông Đài Loan cũng đăng tải lại thông tin này, đồng thời so sánh mức viện phí của Lưu Thi Thi với Triệu Lệ Dĩnh và Cao Viên Viên.

Theo đó, sau khi sinh con, Lưu Thi Thi và mẹ của Ngô Kỳ Long nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Cũng chính vì lý do này mà cô bị trầm cảm sau sinh. Hơn nữa, dù mong con rất nhiều năm và vô cùng yêu vợ nhưng Ngô Kỳ Long vẫn bị chỉ trích vì không tìm được bệnh viện phụ sản tốt nhất cho Lưu Thi Thi.

Ngô Kỳ Long nổi tiếng chiều vợ nhưng lại bị cho là quá keo kiệt khi Lưu Thi Thi sinh con

Mặc dù bệnh viện phụ sản Ngô Kỳ Long chọn khá sạch sẽ, Lưu Thi Thi ở phòng VIP nhưng viện phí một ngày chỉ khoảng 9 triệu đồng, kém xa chi phí sinh con của Triệu Lệ Dĩnh và Cao Viên Viên. Nhiều fan hâm mộ của Lưu Thi Thi xót xa cho thần tượng của mình, đồng thời chê Ngô Kỳ Long quá keo kiệt với vợ.