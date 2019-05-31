Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 31/05/2019 10:08

Ngô Kỳ Long nhận chỉ trích nặng nề sau khi truyền thông Đài Loan công khai chi phí sinh con của Lưu Thi Thi.

Mới đây, sau khi truyền thông Trung Quốc loan tin Lưu Thi Thi bị trầm cảm sau sinhmâu thuẫn với mẹ chồng thì truyền thông Đài Loan cũng đăng tải lại thông tin này, đồng thời so sánh mức viện phí của Lưu Thi Thi với Triệu Lệ Dĩnh và Cao Viên Viên.

Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi - Ảnh 1

Lưu Thi Thi nhiều lần dính tin đồn mắc chứng trầm cảm sau sinh

Theo đó, sau khi sinh con, Lưu Thi Thi và mẹ của Ngô Kỳ Long nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Cũng chính vì lý do này mà cô bị trầm cảm sau sinh. Hơn nữa, dù mong con rất nhiều năm và vô cùng yêu vợ nhưng Ngô Kỳ Long vẫn bị chỉ trích vì không tìm được bệnh viện phụ sản tốt nhất cho Lưu Thi Thi.

Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi - Ảnh 2
Ngô Kỳ Long nổi tiếng chiều vợ nhưng lại bị cho là quá keo kiệt khi Lưu Thi Thi sinh con

Mặc dù bệnh viện phụ sản Ngô Kỳ Long chọn khá sạch sẽ, Lưu Thi Thi ở phòng VIP nhưng viện phí một ngày chỉ khoảng 9 triệu đồng, kém xa chi phí sinh con của Triệu Lệ Dĩnh và Cao Viên Viên. Nhiều fan hâm mộ của Lưu Thi Thi xót xa cho thần tượng của mình, đồng thời chê Ngô Kỳ Long quá keo kiệt với vợ.

Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi - Ảnh 3Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi - Ảnh 4

Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi - Ảnh 5

Mặc dù bệnh viện Ngô Kỳ Long lựa chọn khá sạch sẽ nhưng anh vẫn bị chỉ trích quá keo kiệt

Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi - Ảnh 6
Bác sỹ phụ sản nổi tiếng Đài Loan gửi lời xin lỗi đến Ngô Kỳ Long

Ngày 30/5, một bác sĩ phụ sản có tiếng tại Đài Loan đăng đàn gửi lời xin lỗi Ngô Kỳ Long trên trang cá nhân của mình. Theo bác sĩ này, dịch vụ y tế ở Đài Loan khá tốt, giá lại rẻ nên nhiều người muốn đến đây điều trị. Ngô Kỳ Long là người nổi tiếng chiều vợ nên đã lựa chọn cho Lưu Thi Thi sinh con tại Đài Loan. Do chi phí y tế tại đây quá rẻ dẫn đến việc Ngô Kỳ Long phải chịu tiếng keo kiệt. Chính vì điều này, vị bác sĩ đã gửi lời xin lỗi đến nam diễn viên họ Ngô.

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