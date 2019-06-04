Bù đắp hôn lễ hoành tráng cho Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đưa vợ đi chụp hình cưới?

Ngày 4/6, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện trở lại sau một thời gian dài mang thai, sinh con.

Kể từ sau khi công khai chuyện kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào tháng 10 năm ngoái, Triệu Lễ Dĩnh hầu như không còn xuất hiện tại một sự kiện truyền thông nào. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trở lại sau thời gian dài thực hiện thiên chức làm mẹ Cô dành trọn thời gian vừa qua để dưỡng thai và sinh con. Đầu tháng 3, Phùng Thiệu Phong thông báo vợ anh đã hạ sinh con trai đầu lòng. Từ đó đến nay, Triệu Lệ Dĩnh chưa một lần chính thức xuất hiện nơi đông người.

Nữ diễn viên họ Triệu được chồng chăm sóc kỹ lưỡng Ngày hôm nay, báo chí Trung Quốc phát hiện cặp đôi cùng xuất hiện tại một địa điểm ở Thượng Hải. Nhiều người cho rằng sau nhiều tháng nghỉ ngơi, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu quay trở lại với công việc. Mặc dù chưa lấy lại vóc dáng nhưng nữ diễn viên họ Triệu vẫn tiến hành mọi công tác chuẩn bị cho ngày trở lại showbiz. Nhìn vẻ bề ngoài, Triệu Lệ Dĩnh tăng cân khá nhiều sau khi sinh con Bên cạnh đó cũng có tin đồn cho rằng, cả hai không phải đi giải quyết công việc đơn thuần mà là cùng nhau đi chụp hình cưới. Phùng Thiệu Phong muốn bù đắp một hôn lễ lãng mạn cho Triệu Lệ Dĩnh nên đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đúng ngày con trai được 100 ngày tuổi.

Có nguồn tin cho rằng Phùng Thiệu Phong đưa Triệu Lệ Dĩnh đi chụp hình cưới để bù đắp cho vợ một hôn lễ lãng mạn Trước đây Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ rằng anh sẽ bù đắp cho Triệu Lệ Dĩnh một đám cưới hoành tráng. Nhiều fan hâm mộ hy vọng sẽ được chứng kiến một hôn lễ lãng mạn của cặp đôi Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian sắp tới.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể giảm cân sau gần 3 tháng sinh con Tăng cân chóng mặt sau sinh, fan hâm mộ lo lắng không biết khi nào Triệu Lệ Dĩnh mới có thể quay trở lại showbiz.

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