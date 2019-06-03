Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 03/06/2019 16:04

Mới đây những tấm hình gợi cảm chụp tại một khách sạn của Phạm Băng Băng được antifan lục lại gây nhiều ý kiến trái chiều.

Trong loạt ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Cô mặc trên người chiếc váy ngủ, khuôn mặt trang điểm đậm, nằm trên giường và không ngừng hút thuốc.

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Một bài viết trên mạng xã hội ám chỉ Phạm Băng Băng đang 'chờ khách'

Ngay sau khi những tấm hình này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người không tiếc lời khen ngợi nhan sắc, thần thái và ánh mắt của người đẹp họ Phạm.

Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng - Ảnh 2
Khoác trên người bộ đồ ngủ, mặt trang điểm đậm, tay cầm điếu thuốc, Phạm Băng Băng khiến nhiều người hiểu nhầm 

Tuy nhiên, có không ít ý kiến trái chiều cho rằng hành động hút thuốc của Phạm Băng Băng quá chuyên nghiệp, phải chăng ngoài đời cô cũng là một kẻ nghiện thuốc? Thậm chí còn có người cho rằng nhìn Phạm Băng Băng trong bộ dạng này giống như đang nằm "đợi khách".

Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng - Ảnh 3
Fan của Phạm Băng Băng vô cùng tức giận trước những lời lẽ khiếm nhã mà antifan dành cho thần tượng của mình

Đứng trước những lời lẽ khó nghe đó, fan hâm mộ của Phạm Băng Băng đã đăng đàn giúp thần tượng đập tan tin đồn thất thiệt. Theo đó, đây là bộ ảnh mà Phạm Băng Băng chụp cho tạp chí Modern Weekly vào năm 2013.

Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng - Ảnh 4

Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng - Ảnh 5
Thực ra đây là bộ ảnh Phạm Băng Băng chụp cho tạp chí Modern Weekly vào năm 2013

Là nghệ sĩ nối tiếng nên Phạm Băng Băng rất dễ dính phải những tin đồn vô căn cứ. Người hâm mộ hy vọng luật sư của Phạm Băng Băng sẽ khởi kiện những kẻ tung tin thất thiệt, lấy lại danh dự cho thần tượng.

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