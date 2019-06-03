Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng

Trong loạt ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Cô mặc trên người chiếc váy ngủ, khuôn mặt trang điểm đậm, nằm trên giường và không ngừng hút thuốc.

Một bài viết trên mạng xã hội ám chỉ Phạm Băng Băng đang 'chờ khách'

Ngay sau khi những tấm hình này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người không tiếc lời khen ngợi nhan sắc, thần thái và ánh mắt của người đẹp họ Phạm.