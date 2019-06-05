Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Cùng thuộc thế hệ 8X đời đầu và đều là tượng đài nhan sắc của Cbiz nhưng ít ai ngờ rằng giữa Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi lại có mối thâm tình đến vậy.

Trương Bá Chi là một tượng đài nhan sắc của Hong Kong. Từng có cuộc hôn nhân viên mãn với nam tài tử Tạ Đình Phong nhưng sau đó cặp đôi đã ly hôn. Trương Bá Chi nuôi hai con còn Tạ Đình Phong tái hợp với người cũ – Vương Phi. Trương Bá Chi từng được ví von là 'ngọc nữ' của điện ảnh Hong Kong Thời gian vừa qua, Trương Bá Chi được nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn mạng khi công khai thừa nhận sinh con thứ ba nhưng không tiết lộ bố đứa bé là ai. Cũng từ đây, cô liên tục vướng phải thị phi mà có lẽ cô cũng không ngờ tới.

Dù đã là mẹ của 3 con nhưng Trương Bá Chi vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp Trong khi đó, Phạm Băng Băng cũng là một trong những tường thành nhan sắc của Trung Quốc. Cô thành công trong sự nghiệp và có một tình yêu đẹp với nam diễn viên Lý Thần. Tưởng như mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ với Phạm Băng Băng, giữa năm 2018 nữ diễn viên họ Phạm bất ngờ bị điều tra về tội trốn thuế. Phạm Băng Băng là một trong những diễn viên được truyền thông Trung Quốc quan tâm nhất Suốt một năm vừa qua, Phạm Băng Băng ở ẩn và không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào. Gần đây, bạn gái Lý Thần bắt đầu chuẩn bị cho sự trở lại showbiz. Tuy nhiên, người đẹp họ Phạm luôn vấp phải sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng.

Phạm Băng Băng ở ấn suốt một năm trời sau khi bị điều tra về tội trốn thuế Với nhiều người, hai tượng đài nhan sắc Trương Bá Chi và Phạm Băng Băng dường như không có mối quan hệ gì thân thiết. Thế nhưng trên thực tế hai mỹ nhân đã từng hợp tác trong bộ phim “Sư Tử Hà Đông”. Hơn nữa Phạm Băng Băng cũng từng hợp tác trong vài bộ phim với chồng cũ của Trương Bá Chi nên hai người cũng được xem là có qua lại. Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi từng có cơ hội hợp tác trong bộ phim 'Sư Tử Hà Đông' Mới đây, Trương Bá Chi bất ngờ khoe món quà Phạm Băng Băng tặng trên trang cá nhân của mình. Món quà này là sản phẩm mặt nạ do công ty của Phạm Băng Băng tự sản xuất. Trương Bá Chi khoe món quà Phạm Băng Băng tặng trên trang cá nhân Nhiều người khá bất ngờ về mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi Người đẹp họ Phạm còn đích thân viết tặng trên món quà với nội dung: “Trương Bá Chi yêu quý, hy vọng là cô thích. Phạm Băng Băng”. Vợ cũ của Tạ Đình Phong tỏ ra khá thích thú với món quà này của đồng nghiệp. Nhiều người không khỏi bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa hai người đẹp.

Bù đắp hôn lễ hoành tráng cho Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đưa vợ đi chụp hình cưới? Ngày 4/6, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện trở lại sau một thời gian dài mang thai, sinh con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-vuong-thi-phi-suot-thoi-gian-qua-pham-bang-bang-va-truong-ba-chi-he-lo-moi-tham-tinh-it-ai-biet-327058.html