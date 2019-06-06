Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Sao quốc tế 06/06/2019 06:48

Vẻ đẹp nam tính của nam diễn viên 42 tuổi Quách Phẩm Siêu khiến rất nhiều chị em phải "rụng tim".

Quách Phẩm Siêu là nam diễn viên, người mẫu Đài Loan, sinh năm 1977. Khi 19 tuổi, anh bước chân vào làng giải trí với nghề người mẫu. Năm 2004 anh gây ấn tượng với vai nam chính trong bộ phim “Những ngã rẽ cuộc đời”. Cũng nhờ bộ phim này, Quách Phẩm Siêu được nhiều người biết đến.

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 1Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 2

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 3
Ở tuổi 42, dường như thời gian đã bỏ quên Quách Phẩm Siêu

Trong những năm dòng phim thần tượng Đài Loan làm mưa làm gió trên thị trường phim truyền hình châu Á, Quách Phẩm Siêu cũng trở thành nam thần trong lòng biết bao cô gái. Sau đó một thời gian, phim ảnh xứ Đài xuống dốc, sự nghiệp của Quách Phẩm Siêu cũng có phần thụt lùi.

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 4Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 5

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 6
Sở hữu chiều cao ấn tượng và khuôn mặt nam tính, Quách Phẩm Siêu nhận được nhiều lời mời đóng phim

Cũng giống như nhiều diễn viên khác, Quách Phẩm Siêu chuyển hướng phát triển sang Trung Quốc. Sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng chiều cao 1m87, anh nhanh chóng chiếm được thiện cảm của các đạo diễn và nhà sản xuất.

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 7
Anh có phần lấn át Hoàng Tử Thao trong bộ phim 'Người Đàm Phán"
Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 8
Quách Phẩm Siêu có cơ hội hợp tác với Phạm Băng Băng trong "Ba Thanh Truyện"

Thời gian gần đây, nam thần 42 tuổi này tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình và tạo được nhiều thiện cảm với người hâm mộ. Với tài năng diễn xuất cùng vẻ đẹp trời phú của mình, dù chỉ đóng vai phụ nhưng Quách Phẩm Siêu vẫn “ăn đứt” nam chính Hoàng Tử Thao trong bộ phim “Người Đàm Phán”.

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu - Ảnh 9
Ít ai ngờ được rằng, dù đã 42 tuổi nhưng Quách Phẩm Siêu vẫn sở hữu vóc dáng và nhan sắc trẻ trung thế này

Không chỉ “Người Đàm Phán”, Quách Phẩm Siêu còn gây ấn tượng bởi nhan sắc và khả năng diễn xuất trong nhiều bộ phim khác như: “Ba Thanh Truyện”, “Tương Dạ”, “Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2”…

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Từ khóa:   Quách Phẩm Siêu Những ngã rẽ cuộc đời

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