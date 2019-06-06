Quá nặng tình với chân dài số một Đài Loan, cựu thành viên F4 Ngôn Thừa Húc không thể yêu người khác

Không chỉ là quá khứ, đến tận bây giờ Ngôn Thừa Húc vẫn không thể quên được chân dài số một xứ Đài Lâm Chí Linh.

Chuyện tình Ngôn Thừa Húc – Lâm Chí Linh từng là đề tài tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông Hoa ngữ. Cả hai được xem là xứng đôi vừa lứa, nhiều người mong họ có thể về chung một nhà. Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc từng có 5 năm hẹn hò Năm 2002, Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh hẹn hò. Đến năm 2007 cặp đôi tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Đến năm 2017, có tin đồn cho rằng cặp đôi đình đám một thời quay lại với nhau sau 10 năm chia tay. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn mà thôi.

Năm 2007 cặp đôi tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người Sau khi chia tay Lâm Chí Linh, năm 2014 Ngôn Thừa Húc bị phát hiện hẹn hò với đàn em chung công ty với Lâm Chí Linh tên là Trương Hi Ân. Cả hai từng bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch ở Mỹ và Nhật Bản, thế nhưng sau đó cặp đôi cũng đường ai nấy đi trong lặng lẽ. Trương Hi Ân tiết lộ, người mà Ngôn Thừa Húc yêu nhất mãi mãi là Lâm Chí Linh Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, người mẫu Trương Hi Ân tiết lộ rằng người mà Ngôn Thừa Húc yêu nhất chỉ có Lâm Chí Linh mà thôi. Trong thời gian hai người hẹn hò, Trương Hi Ân biết được rằng cả hai thường xuyên liên lạc với nhau. Khi đó cô đã động viên Ngôn Thừa Húc dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.

Có lẽ không thể quên được Lâm Chí Linh nên đến tận bây giờ Ngôn Thừa Húc vẫn độc thân Sau khi những thông tin này được đăng tải, hiều người cho rằng có lẽ vì quá yêu Lâm Chí Linh nên Ngôn Thừa Húc không thể yêu được một ai khác. Chính vì vậy đến tận bây giờ anh vẫn còn độc thân.

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