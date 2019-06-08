Giấu kín suốt 5 năm, cuối cùng Lưu Khải Uy cũng nói ra khuyết điểm của Dương Mịch

Sao quốc tế 08/06/2019 05:13

Dù đã ly hôn được một thời gian nhưng những bí mật phía sau cuộc hôn nhân của cặp đôi này vẫn là đề tài để truyền thông Hoa ngữ khai thác.

Năm 2014, Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết hôn. Những người ngoài giới giải trí đều nhận định cuộc hôn nhân của họ sẽ không bền vững vì tính cách và tuổi tác của cả hai có nhiều khác biệt.

Giấu kín suốt 5 năm, cuối cùng Lưu Khải Uy cũng nói ra khuyết điểm của Dương Mịch - Ảnh 1
Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết thúc cuộc hôn nhân gần 5 năm trong sự tiếc nuối của nhiều người

Sau khi kết hôn một thời gian, những tin đồn không hay về hôn nhân của họ liên tiếp rộ lên. Cuối năm 2018 Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng nhau tuyên bố "đường ai nấy đi".

Trước khi ly hôn, Lưu Khải Uy và Vương Âu từng bị truyền thông phanh phui scandal cùng đọc kịch bản giữa đêm khuya. Vì vậy nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này kết thúc là do kẻ thứ ba.

Giấu kín suốt 5 năm, cuối cùng Lưu Khải Uy cũng nói ra khuyết điểm của Dương Mịch - Ảnh 2
Họ từng là cặp đôi được nhiều người yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ

Mặc dù vào thời điểm đó chính Dương Mịch cũng khẳng định tin tưởng Lưu Khải Uy và cho rằng việc này không liên quan đến Vương Âu nhưng trong mắt nhiều người, Vương Âu vẫn là kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình Dương Mịch. Tuy nhiên, liệu đó có phải là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt của cặp đôi hay không?

Mới đây khi tham gia trả lời phỏng vấn một chương trình, Lưu Khải Uy bất ngờ hé lộ khuyết điểm của vợ cũ. Khi được MC hỏi: “Trong mắt anh, khuyết điểm lớn nhất của cô ấy là gì?”, Lưu Khải Uy trả lời: “Dương Mịch cái gì cùng tốt, chỉ có điều cô ấy quá bận, thường xuyên không ở nhà”.

Giấu kín suốt 5 năm, cuối cùng Lưu Khải Uy cũng nói ra khuyết điểm của Dương Mịch - Ảnh 3
Đối với Lưu Khải Uy, Dương Mịch quá bận rộn

Nhiều năm qua, Dương Mịch luôn bận rộn với công ty, với sự nghiệp. Ngay sau khi tổ chức đám cưới tại đảo Bali, Dương Mịch đã ngay lập tức bay về nước để giải quyết chuyện công ty. Thậm chí vừa mới sinh con xong, cô cũng quay trở lại với guồng quay của công việc một cách nhanh chóng.

Giấu kín suốt 5 năm, cuối cùng Lưu Khải Uy cũng nói ra khuyết điểm của Dương Mịch - Ảnh 4
Vì lo cho sự nghiệp, Dương Mịch không nghỉ ngơi ngay cả khi vừa mới sinh con xong

Sau khi nghe chia sẻ của Lưu Khải Uy, nhiều người cho rằng Dương Mịch quá tham công tiếc việc mà không dành thời gian để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Vì thế, chuyện ly hôn của cả hai chỉ là việc sớm muộn mà thôi, dù cho có sự xuất hiện của kẻ thứ ba hay không.

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