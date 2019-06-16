Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Chương Tử Di, Quan Hiểu Đồng, Thư Kỳ, Thang Duy... cùng nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ cùng quy tụ tại lễ khai mạc Liên hoan phim Thượng Hải ngày 15/6.
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Sự kiện được quan tâm nhất Cbiz những giờ qua đó chính là lễ khai mạc LHP Thượng Hải năm 2019. LHP năm nay quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Chương Tử Di, Quan Hiểu Đồng, Thang Duy, Thư Kỳ, Diêu Thần...
LHP Thượng Hải là sự kiện được tổ chức thường niên và thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của giới truyền thông Hoa ngữ cũng như người hâm mộ. Liên hoan phim năm nay được khai mạc vào ngày 15/6 và quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ.