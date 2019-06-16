Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Sao quốc tế 16/06/2019 07:02

Chương Tử Di, Quan Hiểu Đồng, Thư Kỳ, Thang Duy... cùng nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ cùng quy tụ tại lễ khai mạc Liên hoan phim Thượng Hải ngày 15/6.

Sự kiện được quan tâm nhất Cbiz những giờ qua đó chính là lễ khai mạc LHP Thượng Hải năm 2019. LHP năm nay quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Chương Tử Di, Quan Hiểu Đồng, Thang Duy, Thư Kỳ, Diêu Thần...

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 1

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 2
Chương Tử Di là một trong những mỹ nhân được chú ý nhất trong sự kiện này
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 3
Ngô Kinh, Chương Tử Di, Hồ Ca, Tỉnh Bách Nhiên... cùng xuất hiện trong một khung hình

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 4

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 5
Quan Hiểu Đồng khoe chân dài thướt tha khi xuất hiện tại thảm đỏ LHP Thượng Hải

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 6

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 7
Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng Thư Kỳ vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 8
Lộc Hàm cũng xuất hiện tại LHP Thượng Hải lần này
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 9
Người đẹp phim 'Sắc Giới' Thang Duy khoe vẻ đẹp mặn mà của gái một con
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 10
Diêu Thần thướt tha với bộ đầm màu cam trên thảm đỏ
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 11
Ngôi sao gạo cội Lưu Hiểu Khánh cũng xuất hiện trong sự kiện lần này
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 12
Bà xã Châu Kiệt Luân gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 13
Hồ Ca và một vài bạn diễn cùng xuất hiện tại buổi lễ khai mạc LHP Thượng Hải
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 14
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa 'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng và 'Cao Quý Phi' Đàm Trác
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 15
Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á khoe nhan sắc mặn mà
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 16
Vẻ đẹp mong manh của Lý Nhất Đồng cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 17
Vẻ đẹp ngọt ngào của Thái Trác Nghiên trên thảm đỏ LHP Thượng Hải
Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019 - Ảnh 18
Chung Hán Lương vẫn điển trai như ngày nào dù đã gần 50 tuổi

LHP Thượng Hải là sự kiện được tổ chức thường niên và thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của giới truyền thông Hoa ngữ cũng như người hâm mộ. Liên hoan phim năm nay được khai mạc vào ngày 15/6 và quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ.

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Từ khóa:   LHP Thượng Hải Chương Tử Di mỹ nhân hoa ngữ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

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