Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Sự kiện được quan tâm nhất Cbiz những giờ qua đó chính là lễ khai mạc LHP Thượng Hải năm 2019. LHP năm nay quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Chương Tử Di , Quan Hiểu Đồng, Thang Duy, Thư Kỳ, Diêu Thần...

Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng Thư Kỳ vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung

Lộc Hàm cũng xuất hiện tại LHP Thượng Hải lần này

Người đẹp phim 'Sắc Giới' Thang Duy khoe vẻ đẹp mặn mà của gái một con

Diêu Thần thướt tha với bộ đầm màu cam trên thảm đỏ

Ngôi sao gạo cội Lưu Hiểu Khánh cũng xuất hiện trong sự kiện lần này

Bà xã Châu Kiệt Luân gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung

Hồ Ca và một vài bạn diễn cùng xuất hiện tại buổi lễ khai mạc LHP Thượng Hải

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa 'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng và 'Cao Quý Phi' Đàm Trác

Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á khoe nhan sắc mặn mà

Vẻ đẹp mong manh của Lý Nhất Đồng cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông

Vẻ đẹp ngọt ngào của Thái Trác Nghiên trên thảm đỏ LHP Thượng Hải

Chung Hán Lương vẫn điển trai như ngày nào dù đã gần 50 tuổi

LHP Thượng Hải là sự kiện được tổ chức thường niên và thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của giới truyền thông Hoa ngữ cũng như người hâm mộ. Liên hoan phim năm nay được khai mạc vào ngày 15/6 và quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ.