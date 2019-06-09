Những cặp đôi 'tình sâu duyên mỏng' của làng giải trí Hoa ngữ

Mới đây, chân dài đình đám Đài Loan bất ngờ tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ người Nhật kém 7 tuổi khiến không ít người tiếc nuối cho mối nhân duyên giữa cô và Ngôn Thừa Húc. Trong Cbiz, ngoài cặp đôi Lâm Chí Linh – Ngôn Thừa Húc, cũng có nhiều cặp đôi chia tay gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ.

Thời điểm đó, cặp đôi này được ví von là trời sinh một cặp. Vẻ đẹp trai lịch lãm của Lâm Chí Dĩnh rất xứng đôi với nét thục nữ của Lâm Tâm Như. Nhưng đáng tiếc rằng, sau đó không lâu cả hai tuyên bố chia tay.

Bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” mang đến cho Lâm Tâm Như rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, khi đó chuyện tình giữa Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Dương Mịch – Lưu Khải Uy

Năm 2014, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại đảo Bali. Đến tháng 12/2018 cả hai tuyên bố đã ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Sau 4 năm kết hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng tuyên bố đường ai nấy đi

Từ trước đến nay, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn là cặp tình nhân dành được sự yêu mến của rất nhiều người. Thế nên, sự chia tay của cả hai khiến bao người nuối tiếc.

Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi

Từng được gọi là đôi “Kim Đồng – Ngọc Nữ” của làng giải trí Hong Kong, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn trong sự chúc phúc của nhiều người.

Có hai cậu con trai nhưng cuối cùng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong vẫn lựa chọn ly hôn

Cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, đặc biệt là scandal của Trương Bá Chi, tuy nhiên cuối cùng cả hai vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Lê Minh – Thư Kỳ

Năm 1998, Lê Minh và Thư Kỳ có cơ hội hợp tác trong bộ phim “Pha lê chi thành”. Từ đây Lê Minh đã rơi vào lưới tình với mỹ nhân từng đóng phim cấp 3 này.

Từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hong Kong những năm 90...

Sau quãng thời gian hẹn hò vụng trộm, mối quan hệ của cả hai bị phát hiện. Người hâm mộ Lê Minh khi đó không chấp nhận được quá khứ của Thư Kỳ nên đã phản đối kịch liệt. Ngay cả gia đình nam diễn viên cũng không ủng hộ. Một thời gian sau đó, cặp đôi đã chia tay.

... vậy nhưng Lê Minh vẫn không thể vượt qua những lời đàm tiếu để đến với Thư Kỳ

Nhiều người vẫn cho rằng Lê Minh và Thư Kỳ rất xứng đôi. Nếu như không có quá khứ của Thư Kỳ thì có lẽ cặp đôi đã sớm về chung một nhà.