Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Cặp đôi đình đám Đài Loan gặp gỡ khi cùng hợp tác trong bộ phim “Âm Thanh Của Sắc Màu” năm 2006. Kể từ đó Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Giờ đây dù cặp đôi đã kết hôn được gần 3 năm và có với nhau một thiên thần nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều tin đồn thất thiệt về hôn nhân của họ. Tuy nhiên, vượt qua tất cả cặp đôi vẫn sát cánh cùng nhau.

Đúng 10 năm sau lần hợp tác đầu tiên ấy, ngày 20/5/2016 cả hai công khai hẹn hò. Sau đó không lâu, cặp đôi tổ chức đám cưới tại đảo Bali. Khi đó có nhiều tin đồn cho rằng Lâm Tâm Như cố tình mang thai để ép Hoắc Kiến Hoa phải tổ chức đám cưới. Đứng trước những thông tin đó cả hai đều phủ nhận.

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi

Năm 2011, “Bộ Bộ Kinh Tâm” là bộ phim cổ trang làm mưa làm gió trên thị trường phim truyền hình Hoa ngữ. Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi cũng bén duyên từ bộ phim này. Ngoài “Bộ Bộ Kinh Tâm”, cả hai còn cùng hợp tác trong “Bộ Bộ Kinh Tình” và “Vi Sư Sắc Sảo”. Ngay thời điểm đó đã có nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi cũng nên duyên nhờ bộ phim 'Bộ Bộ Kinh Tâm'

Tháng 11/2013, Ngô Kỳ Long tuyên bố đang hẹn hò với Lưu Thi Thi trên trang cá nhân của mình. Năm 2015, họ chính thức đăng ký kết hôn. Tệc cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 3/2016 tại Bali (Indonesia). Sau 4 năm kết hôn, cặp đôi vừa chào đón con trai đầu lòng vào cuối tháng 4 vừa rồi.

Đường Yên – La Tấn

Năm 2013, Đường Yên – La Tấn từng dính tin đồn hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong bộ phim “Nữ Đặc Công X”, vậy nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

Đường Yên và La Tấn hợp tác trong rất nhiều bộ phim

Sau đó cặp đôi tiếp tục hợp tác nhiều bộ phim truyền hình khác như “Người Tình Kim Cương”, “Cẩm Tú Vị Ương”, “Quy Khứ Lai”. Có nhiều cơ hội hợp tác, dần dần tình cảm giữa Đường Yên và La Tấn nảy sinh.

Năm 2018, cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích tại cung điện Belvedere nước Áo

Bộ phim giúp Đường Yên – La Tấn nhận thấy “chân ái” của mình chính là “Cẩm Tú Vị Ương”. Vào đúng ngày sinh nhật Đường Yên 6/12/2016, La Tấn đã công khai mối quan hệ của cả hai trên trang cá nhân. Sau đó 2 năm, La Tấn đã tặng Đường Yên một đám cưới giống như chuyện cổ tích tại cung điện Belvedere nước Áo.

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong

Năm 2017 sau khi cùng hợp tác trong bộ phim “Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc”, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dính tin đồn hẹn hò. Thế nhưng phải đến khi hợp tác lần hai trên phim trường “Minh Lan Truyện” cặp đôi mới thực sự hẹn hò.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong nên duyên nhờ 'Minh Lan Truyện'

Vào đúng ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, cặp đôi tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Đầu tháng 3/2019, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng cho Phùng Thiệu Phong. Dù đến nay Phùng Thiệu Phong vẫn còn nợ nữ diễn viên họ Triệu một đám cưới hoành tráng nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy

Cặp đôi “Dương Quá – Tiểu Long Nữ” nên duyên từ khi cùng hợp tác trong bộ phim “Tân Thần Điêu Đại Hiệp” năm 2014. Sau thời gian hẹn hò, tháng 7/2016 cặp đôi tuyên bố đã đăng ký kết hôn và sau đó tổ chức đám cưới hoành tráng. Cuối năm 2016, Trần Nghiên Hy hạ sinh con trai đầu lòng cho Trần Hiểu.

Nhờ cùng hợp tác trong 'Tân Thần Điêu Đại Hiệp', Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã tìm thấy một nửa của mình

Dù suốt thời gian qua, cặp đôi luôn vướng nhiều tin đồn không hay nhưng cả hai vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua giông bão.

Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình

Cặp đôi nên duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim "Tìm Kiếm" năm 2012. Ngay khi bộ phim quay xong, Triệu Hựu Đình đã thổ lộ tình cảm với Cao Viên Viên và nhận được sự đồng ý. Cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2014.

Cao Viên Viên kết hôn với Triệu Hựu Đình sau khi cùng hợp tác trong bộ phim 'Tìm Kiếm'

Dù kém Cao Viên Viên 5 tuổi nhưng Triệu Hựu Đình luôn có suy nghĩ rất chín chắn về tình cảm, hôn nhân và gia đình. Sau 5 năm kết hôn, ngày 21/5 vừa qua Cao Viên Viên đã hạ sinh con gái đầu lòng.