Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Sao quốc tế 10/06/2019 05:39

Nên duyên từ phim trường và hạnh phúc viên mãn sau khi kết hôn, những cặp sao Hoa ngữ này luôn dành được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa

Cặp đôi đình đám Đài Loan gặp gỡ khi cùng hợp tác trong bộ phim “Âm Thanh Của Sắc Màu” năm 2006. Kể từ đó Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 1
Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa hợp tác lần đầu trong bộ phim 'Âm Thanh Của Sắc Màu'

Đúng 10 năm sau lần hợp tác đầu tiên ấy, ngày 20/5/2016 cả hai công khai hẹn hò. Sau đó không lâu, cặp đôi tổ chức đám cưới tại đảo Bali. Khi đó có nhiều tin đồn cho rằng Lâm Tâm Như cố tình mang thai để ép Hoắc Kiến Hoa phải tổ chức đám cưới. Đứng trước những thông tin đó cả hai đều phủ nhận.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 2
'Khuynh Thế Hoàng Phi' là dự án tiếp theo cả hai cùng hợp tác
Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 3
Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn năm 2016

Giờ đây dù cặp đôi đã kết hôn được gần 3 năm và có với nhau một thiên thần nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều tin đồn thất thiệt về hôn nhân của họ. Tuy nhiên, vượt qua tất cả cặp đôi vẫn sát cánh cùng nhau. 

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi

Năm 2011, “Bộ Bộ Kinh Tâm” là bộ phim cổ trang làm mưa làm gió trên thị trường phim truyền hình Hoa ngữ. Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi cũng bén duyên từ bộ phim này. Ngoài “Bộ Bộ Kinh Tâm”, cả hai còn cùng hợp tác trong “Bộ Bộ Kinh Tình” và “Vi Sư Sắc Sảo”. Ngay thời điểm đó đã có nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 4
Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi cũng nên duyên nhờ bộ phim 'Bộ Bộ Kinh Tâm'

Tháng 11/2013, Ngô Kỳ Long tuyên bố đang hẹn hò với Lưu Thi Thi trên trang cá nhân của mình. Năm 2015, họ chính thức đăng ký kết hôn. Tệc cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 3/2016 tại Bali (Indonesia). Sau 4 năm kết hôn, cặp đôi vừa chào đón con trai đầu lòng vào cuối tháng 4 vừa rồi.

Đường Yên – La Tấn

Năm 2013, Đường Yên – La Tấn từng dính tin đồn hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong bộ phim “Nữ Đặc Công X”, vậy nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 5
Đường Yên và La Tấn hợp tác trong rất nhiều bộ phim

Sau đó cặp đôi tiếp tục hợp tác nhiều bộ phim truyền hình khác như “Người Tình Kim Cương”, “Cẩm Tú Vị Ương”, “Quy Khứ Lai”. Có nhiều cơ hội hợp tác, dần dần tình cảm giữa Đường Yên và La Tấn nảy sinh.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 6
Năm 2018, cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích tại cung điện Belvedere nước Áo

Bộ phim giúp Đường Yên – La Tấn nhận thấy “chân ái” của mình chính là “Cẩm Tú Vị Ương”. Vào đúng ngày sinh nhật Đường Yên 6/12/2016, La Tấn đã công khai mối quan hệ của cả hai trên trang cá nhân.  Sau đó 2 năm, La Tấn đã tặng Đường Yên một đám cưới giống như chuyện cổ tích tại cung điện Belvedere nước Áo.

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong

Năm 2017 sau khi cùng hợp tác trong bộ phim “Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc”, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dính tin đồn hẹn hò. Thế nhưng phải đến khi hợp tác lần hai trên phim trường “Minh Lan Truyện” cặp đôi mới thực sự hẹn hò.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong nên duyên nhờ 'Minh Lan Truyện'

Vào đúng ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, cặp đôi tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Đầu tháng 3/2019, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng cho Phùng Thiệu Phong. Dù đến nay Phùng Thiệu Phong vẫn còn nợ nữ diễn viên họ Triệu một đám cưới hoành tráng nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy

Cặp đôi “Dương Quá – Tiểu Long Nữ” nên duyên từ khi cùng hợp tác trong bộ phim “Tân Thần Điêu Đại Hiệp” năm 2014. Sau thời gian hẹn hò, tháng 7/2016 cặp đôi tuyên bố đã đăng ký kết hôn và sau đó tổ chức đám cưới hoành tráng. Cuối năm 2016, Trần Nghiên Hy hạ sinh con trai đầu lòng cho Trần Hiểu.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 8
Nhờ cùng hợp tác trong 'Tân Thần Điêu Đại Hiệp', Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã tìm thấy một nửa của mình

Dù suốt thời gian qua, cặp đôi luôn vướng nhiều tin đồn không hay nhưng cả hai vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua giông bão.

Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình

Cặp đôi nên duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim "Tìm Kiếm" năm 2012. Ngay khi bộ phim quay xong, Triệu Hựu Đình đã thổ lộ tình cảm với Cao Viên Viên và nhận được sự đồng ý. Cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2014.

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ - Ảnh 9
Cao Viên Viên kết hôn với Triệu Hựu Đình sau khi cùng hợp tác trong bộ phim 'Tìm Kiếm'

Dù kém Cao Viên Viên 5 tuổi nhưng Triệu Hựu Đình luôn có suy nghĩ rất chín chắn về tình cảm, hôn nhân và gia đình. Sau 5 năm kết hôn, ngày 21/5 vừa qua Cao Viên Viên đã hạ sinh con gái đầu lòng.

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Trước tin đồn phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm như, cuối cùng Dương Mịch cũng đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   cặp đôi hoa ngữ Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi phim giả tình thật

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

‘Bom sex Đài Loan’ Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 45

‘Bom sex Đài Loan’ Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 45

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Quá nặng tình với chân dài số một Đài Loan, cựu thành viên F4 Ngôn Thừa Húc không thể yêu người khác

Quá nặng tình với chân dài số một Đài Loan, cựu thành viên F4 Ngôn Thừa Húc không thể yêu người khác

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 31 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới