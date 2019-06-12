Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

Từ sau khi cùng hợp tác trong “Hoàn Châu Cách Cách”, mối quan hệ của Lâm Tâm Như và Triệu Vy ngày càng tốt đẹp. Dù trước đây cả hai từng nhiều lần dính tin đồn bằng mặt không bằng lòng nhưng nhiều năm qua họ vẫn thường xuyên qua lại và duy trì mối liên lạc.

Triệu Vy và Phạm Băng Băng cùng xuất hiện trong hôn lễ của Lâm Tâm Như

Thời gian trước đây, có tài khoản mạng xã hội đăng tải một đoạn video với nội dung “nàng Hạ Tử Vy” để hình nộm của Triệu Vy ở trong nhà. Đặc biệt hình nộm này bị đâm kim và bị Lâm Tâm Như trù ẻo. Từ đó nhiều người cho rằng mối quan hệ của hai nàng “Cách Cách” nổi tiếng không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ.