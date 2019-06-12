Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

Bà xã Hoắc Kiến Hoa từng dính tin đồn không ưa gì cô bạn Triệu Vy khi để hình nộm bị đâm kim của "Én nhỏ" trong nhà.
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Từ sau khi cùng hợp tác trong “Hoàn Châu Cách Cách”, mối quan hệ của Lâm Tâm Như và Triệu Vy ngày càng tốt đẹp. Dù trước đây cả hai từng nhiều lần dính tin đồn bằng mặt không bằng lòng nhưng nhiều năm qua họ vẫn thường xuyên qua lại và duy trì mối liên lạc.
Thời gian trước đây, có tài khoản mạng xã hội đăng tải một đoạn video với nội dung “nàng Hạ Tử Vy” để hình nộm của Triệu Vy ở trong nhà. Đặc biệt hình nộm này bị đâm kim và bị Lâm Tâm Như trù ẻo. Từ đó nhiều người cho rằng mối quan hệ của hai nàng “Cách Cách” nổi tiếng không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ.
Sau khi tin đồn này được đăng tải, Lâm Tâm Như hứng chịu nhiều chỉ trích. Dù rằng nhà sản xuất của “Hoàn Châu Cách Cách” đã lên tiếng giải vây cho Lâm Tâm Như rằng video đó chỉ là hình ảnh tạo dựng lại một tình tiết trong “Hoàn Châu Cách Cách” để tăng hiệu ứng chương trình, không liên quan gì đến nàng "Hạ Tử Vy" nhưng nhiều người vẫn không tin.
Không để yên, Lâm Tâm Như đã khởi kiện người đăng tin thất thiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cô. Mới đây tòa án đã tuyên nữ diễn viên thắng kiện, bị cáo phải bồi thường 60.000 tệ (khoảng hơn 200 triệu đồng) cho nguyên cáo. Bà xã Hoắc Kiến Hoa đã dành toàn bộ số tiền này cho việc từ thiện.
Hành động này của Lâm Tâm Như cho thấy mối quan hệ của cô và Triệu Vy vẫn tốt đẹp chứ không như những gì một số người đồn thổi.