Triệu Lệ Dĩnh khó lòng tái xuất làng giải trí vì nhà chồng không cho phép giảm cân?

Sao quốc tế 11/06/2019 04:36

Hình ảnh tăng cân chóng mặt của Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian qua khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, không biết khi nào thần tượng mới tái xuất.

Mặc dù đã sinh con được 3 tháng nhưng bà xã Phùng Thiệu Phong vẫn chưa có dấu hiệu muốn lấy lại vóc dáng để sớm quay trở lại showbiz. Những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô tăng cân khá nhiều so với trước đây.

Triệu Lệ Dĩnh khó lòng tái xuất làng giải trí vì nhà chồng không cho phép giảm cân? - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh khó lòng tái xuất làng giải trí vì nhà chồng không cho phép giảm cân? - Ảnh 2
So với khi vừa mới sinh con, sau 3 tháng dường như Triệu Lệ Dĩnh còn tăng cân hơn

Theo một nguồn tin, hiện nay Triệu Lệ Dĩnh khá bận rộn, một phần vì chăm sóc con phần vì cô đang học để thi bằng lái xe và học thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho việc tái xuất.

Triệu Lệ Dĩnh khó lòng tái xuất làng giải trí vì nhà chồng không cho phép giảm cân? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh khá buồn rầu khi gia đình chồng không cho phép cô giảm cân

Gần đây lại có thông tin cho rằng việc tăng cân quá nhiều sau khi sinh con khiến cô mất đi một số hợp đồng đại diện thương hiệu. Hiện nay người đẹp rất phiền lòng vì nhà chồng không cho phép cô giảm cân. Lý do được người nhà Phùng Thiệu Phong đưa ra là vì muốn tốt cho sự phát triển của em bé và vì đảm bảo sức khỏe cho Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh khó lòng tái xuất làng giải trí vì nhà chồng không cho phép giảm cân? - Ảnh 4
Trước tình hình này, không biết khi nào nữ diễn viên họ Triệu mới có thể quay trở lại showbiz

Nếu như những thông tin này là chính xác, có lẽ người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh sẽ phải chờ đợi khá lâu nữa mới được thấy thần tượng của mình trở lại showbiz.

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