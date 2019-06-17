Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng

Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như và con gái cùng đi ăn tối tại một nhà hàng nhân Ngày của Cha và đã bị người hâm mộ phát hiện.
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Sau khi những hình ảnh đầu tiên của con gái bị rò rỉ, gia đình Hoắc Kiến Hoa tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông khi cùng đi ăn tối tại một nhà hàng nhân Ngày của Cha.
Không lâu sau khi Hoắc Kiến Hoa đưa con gái sang Malaysia thăm Lâm Tâm Như, cặp đôi đình đám xứ Đài tiếp tục có buổi hẹn hò ấm áp. Đặc biệt, lần này những hình ảnh của bé Cá Heo Nhỏ đã rõ hơn lần trước.
Đứng trước nhiều thông tin hôn nhân trục trặc, tình cảm vợ chồng rạn nứt vậy nhưng họ đã chứng minh tất cả chỉ là tin thất thiệt qua những hành động ngọt ngào trong thời gian gần đây.
Cặp đôi luôn có những buổi hẹn hò riêng hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết của cả hai. Thậm chí vì nhớ vợ, Hoắc Kiến Hoa đưa cả con gái sang Malaysia thăm Lâm Tâm Như đang quay phim tại đây. Những hành động này cho thấy tình cảm họ dành cho nhau khá mặn nồng, không giống những tin đồn ác ý suốt thời gian qua.