Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng

Sao quốc tế 17/06/2019 06:42

Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như và con gái cùng đi ăn tối tại một nhà hàng nhân Ngày của Cha và đã bị người hâm mộ phát hiện.

Sau khi những hình ảnh đầu tiên của con gái bị rò rỉ, gia đình Hoắc Kiến Hoa tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông khi cùng đi ăn tối tại một nhà hàng nhân Ngày của Cha.

Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1
Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa dùng bữa tối tại một nhà hàng và bị người hâm mộ phát hiện

Không lâu sau khi Hoắc Kiến Hoa đưa con gái sang Malaysia thăm Lâm Tâm Như, cặp đôi đình đám xứ Đài tiếp tục có buổi hẹn hò ấm áp. Đặc biệt, lần này những hình ảnh của bé Cá Heo Nhỏ đã rõ hơn lần trước.

Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2
Thời gian gần đây, Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn thể hiện tình cảm ấm áp dành cho nhau
Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3
Lâm Tâm Như ân cần chăm sóc bé Cá Heo Nhỏ

Đứng trước nhiều thông tin hôn nhân trục trặc, tình cảm vợ chồng rạn nứt vậy nhưng họ đã chứng minh tất cả chỉ là tin thất thiệt qua những hành động ngọt ngào trong thời gian gần đây.

Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4

Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 5
Đây là lần thứ hai những hình ảnh của con gái Hoắc Kiến Hoa được công khai

Cặp đôi luôn có những buổi hẹn hò riêng hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết của cả hai. Thậm chí vì nhớ vợ, Hoắc Kiến Hoa đưa cả con gái sang Malaysia thăm Lâm Tâm Như đang quay phim tại đây. Những hành động này cho thấy tình cảm họ dành cho nhau khá mặn nồng, không giống những tin đồn ác ý suốt thời gian qua.

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Chương Tử Di, Quan Hiểu Đồng, Thư Kỳ, Thang Duy... cùng nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ cùng quy tụ tại lễ khai mạc Liên hoan phim Thượng Hải ngày 15/6.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Cùng ngắm lại những tạo hình cổ trang kinh điển của Dương Mịch khiến bao người say mê

Cùng ngắm lại những tạo hình cổ trang kinh điển của Dương Mịch khiến bao người say mê

Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

Triệu Lệ Dĩnh khó lòng tái xuất làng giải trí vì nhà chồng không cho phép giảm cân?

Triệu Lệ Dĩnh khó lòng tái xuất làng giải trí vì nhà chồng không cho phép giảm cân?

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Những cặp đôi phim giả tình thật được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Những cặp đôi 'tình sâu duyên mỏng' của làng giải trí Hoa ngữ

Những cặp đôi 'tình sâu duyên mỏng' của làng giải trí Hoa ngữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới