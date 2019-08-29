Mặc kệ chồng hẹn hò ‘tình cũ’, Angela Baby vẫn rạng rỡ khoe nhan sắc đỉnh cao

Sao quốc tế 29/08/2019 15:02

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại trở thành tâm điểm của truyền thông khi mỗi người đều tìm cho mình niềm vui mới.

Tối 28/8, nữ diễn viên Triệu Vy bất ngờ đăng hình hội ngộ Huỳnh Hiểu Minh và chủ đề này ngay lập tức được netizen xứ Trung bình luận xôn xao. Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy từng là bạn học chung lớp đại học. Nam tài tử họ Huỳnh từng công khai thừa nhận rằng anh yêu đơn phương Triệu Vy nhiều năm nhưng không được đáp lại. Dù không thể thành đôi nhưng cả hai vẫn là bạn bè thân thiết nhiều năm qua.

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Huỳnh Hiểu Minh từng yêu đơn phương Triệu Vy một thời gian dài
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Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy có cuộc gặp gỡ đầy thú vị

Giới showbiz Trung Quốc đồn rằng khi nảy sinh tình cảm với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh cũng đã từng hỏi ý kiến của Triệu Vy. Khi đó Triệu Vy cũng tỏ ra lo ngại rằng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuổi tác chênh lệch nhiều, đồng thời tính cách của hai người cũng khác biệt. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với Angela Baby.

Hiện tại, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ. Dù luôn cố gắng phủ nhận tin đồn nhưng càng ngày càng nhiều người tin rằng tình cảm của cặp đôi nổi tiếng có vấn đề.

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Angela Baby một mình đi sự kiện trong khi Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò 'tình cũ'
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Bà mẹ một con vô cùng xinh đẹp và tự tin khi xuất hiện trong sự kiện này
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Giữa tin đồn hôn nhân tan vỡ, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn có những hành động khiến người khác phải nghi ngờ về mối quan hệ của họ

Gần đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh thường có những hành động không liên quan gì đến nhau. Mới đây nhất trong khi Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy có buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa thì Angela Baby lại một mình đi sự kiện. Nhan sắc rạng ngời của bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Có vẻ cô không mấy bận tâm đến việc chồng mình gặp gỡ Triệu Vy. Hiện tại cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho con trai và tập trung vào công việc.

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Từ khóa:   Triệu Vy Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby

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