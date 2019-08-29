Mặc kệ chồng hẹn hò ‘tình cũ’, Angela Baby vẫn rạng rỡ khoe nhan sắc đỉnh cao

Tối 28/8, nữ diễn viên Triệu Vy bất ngờ đăng hình hội ngộ Huỳnh Hiểu Minh và chủ đề này ngay lập tức được netizen xứ Trung bình luận xôn xao. Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy từng là bạn học chung lớp đại học. Nam tài tử họ Huỳnh từng công khai thừa nhận rằng anh yêu đơn phương Triệu Vy nhiều năm nhưng không được đáp lại. Dù không thể thành đôi nhưng cả hai vẫn là bạn bè thân thiết nhiều năm qua.

Huỳnh Hiểu Minh từng yêu đơn phương Triệu Vy một thời gian dài

Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy có cuộc gặp gỡ đầy thú vị

Giới showbiz Trung Quốc đồn rằng khi nảy sinh tình cảm với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh cũng đã từng hỏi ý kiến của Triệu Vy. Khi đó Triệu Vy cũng tỏ ra lo ngại rằng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuổi tác chênh lệch nhiều, đồng thời tính cách của hai người cũng khác biệt. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với Angela Baby.