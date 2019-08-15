Giữa tâm bão ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bất ngờ lộ ảnh thân mật

Sau khi thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ thông báo ly hôn trong tuần này được lan truyền rầm rộ, một số hình ảnh cặp đôi nổi tiếng cùng nhau đi mua sắm lại khiến dư luận "dậy sóng".

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng là cặp đôi được cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng yêu mến

Theo đó, ngày 14/8 trang QQ của đăng tải thông tin cặp đôi nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này. Hiện truyền thông đã có đầy đủ thông tin về sự việc này nhưng người trong cuộc chưa lên tiếng nên không một trang báo nào dám đăng tải. Thông tin này khiến fan hâm mộ cặp đôi được yêu mến nhất Trung Quốc vô cùng hoang mang.