Giữa tâm bão ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bất ngờ lộ ảnh thân mật

Một số hình ảnh cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng nhau đi mua sắm trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.
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Sau khi thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ thông báo ly hôn trong tuần này được lan truyền rầm rộ, một số hình ảnh cặp đôi nổi tiếng cùng nhau đi mua sắm lại khiến dư luận "dậy sóng".
Theo đó, ngày 14/8 trang QQ của đăng tải thông tin cặp đôi nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này. Hiện truyền thông đã có đầy đủ thông tin về sự việc này nhưng người trong cuộc chưa lên tiếng nên không một trang báo nào dám đăng tải. Thông tin này khiến fan hâm mộ cặp đôi được yêu mến nhất Trung Quốc vô cùng hoang mang.
Vậy nhưng ngay sau đó, một số hình ảnh vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng nhau đi mua sắm bất ngờ được lan truyền. Điều này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Có ý kiến cho rằng mối quan hệ tình cảm của họ không xấu như những gì được đồn thổi trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Có vẻ tin đồn hôn nhân của cặp đôi rạn nứt chủ yếu là để câu view.
Bên cạnh đó cũng có nguồn thông tin trái chiều cho rằng những hình ảnh này được chụp cách đây một năm. Hiện tại cặp đôi nổi tiếng không còn tương tác với nhau, nếu bắt buộc phải làm điều đó thì chỉ vì lợi ích kinh tế của cả hai.
Hiện phía Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.