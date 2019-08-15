Giữa tâm bão ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bất ngờ lộ ảnh thân mật

Sao quốc tế 15/08/2019 10:12

Một số hình ảnh cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng nhau đi mua sắm trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.

Sau khi thông tin Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby sẽ thông báo ly hôn trong tuần này được lan truyền rầm rộ, một số hình ảnh cặp đôi nổi tiếng cùng nhau đi mua sắm lại khiến dư luận "dậy sóng".

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Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng là cặp đôi được cộng đồng mạng Trung  Quốc vô cùng yêu mến

Theo đó, ngày 14/8 trang QQ của đăng tải thông tin cặp đôi nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này. Hiện truyền thông đã có đầy đủ thông tin về sự việc này nhưng người trong cuộc chưa lên tiếng nên không một trang báo nào dám đăng tải. Thông tin này khiến fan hâm mộ cặp đôi được yêu mến nhất Trung Quốc vô cùng hoang mang.

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Sau khi có tin đồn tình cảm rạn nứt, cặp đôi tỏ ra khá miễn cưỡng khi xuất hiện cùng nhau

Vậy nhưng ngay sau đó, một số hình ảnh vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby cùng nhau đi mua sắm bất ngờ được lan truyền. Điều này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Có ý kiến cho rằng mối quan hệ tình cảm của họ không xấu như những gì được đồn thổi trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Có vẻ tin đồn hôn nhân của cặp đôi rạn nứt chủ yếu là để câu view.

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Hình ảnh được cho là của cặp đôi cùng đi mua sắm giữa tâm bão ly hôn
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Vậy nhưng có người cho rằng đây là ảnh cũ 1 năm về trước của cặp đôi
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Thời gian qua Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby luôn vướng phải những tin đồn hôn nhân trục trặc

Bên cạnh đó cũng có nguồn thông tin trái chiều cho rằng những hình ảnh này được chụp cách đây một năm. Hiện tại cặp đôi nổi tiếng không còn tương tác với nhau, nếu bắt buộc phải làm điều đó thì chỉ vì lợi ích kinh tế của cả hai. 

Hiện phía Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này?

Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này?

Thông tin cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này được trang QQ của Trung Quốc đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby

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