Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 13/09/2019 16:23

Mặc dù mới 33 tuổi nhưng nhan sắc của nữ diễn viên Dương Mịch đã xuống cấp không phanh. Nhiều người cho rằng đó là do hậu quả của việc "dao kéo" quá đà.

Sinh năm 1986, nữ diễn viên Dương Mịch thành danh từ khi còn khá trẻ. Đôi mắt biết nói và nhan sắc hơn người giúp cô gây ấn tượng với khán giả. Dù đã sinh con và trải qua một cuộc hôn nhân nhưng đối với nhiều fan hâm mộ, Dương Mịch vẫn là nữ thần sở hữu nhan sắc hoàn hảo nhất.

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Nhan sắc của nữ diễn viên Dương Mịch trong video mới gây nhiều tranh cãi

Vậy nhưng thời gian qua, nhan sắc của nữ diễn viên họ Dương ngày càng khác biệt. Không còn vẻ thiếu nữ, sự già nua lộ rõ trên gương mặt cô. Nhiều người cho rằng đây chính là di chứng cho việc lạm dụng "dao kéo" của Dương Mịch trong suốt thời gian qua.

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Trông Dương Mịch khá già so với tuổi thật
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Những vết nhăn trên khóe mắt vạch trần sự lão hóa của Dương Mịch

Có thể thấy dung nhan hiện tại của Dương Mịch so với khi mới vào nghề đã có sự khác biệt khá nhiều. Rất nhiều lần vợ cũ của Lưu Khải Uy dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chưa một lần cô thừa nhận. Tuy nhiên, cộng đồng mạng tìm được nhiều bằng chứng chứng minh “nàng Bạch Thiển” đã chỉnh sửa nhan sắc và sự già nua hiện tại chính là di chứng của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

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Hình ảnh già nua của Dương Mịch được phóng viên nước ngoài ghi lại 
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Có lẽ vì lạm dụng 'dao kéo' nên Dương Mịch không thể giữ được vẻ đẹp trời phú trước đây

Mới đây, trong một đoạn video, Dương Mịch xuất hiện với khuôn mặt cứng đơ, lỗ mũi bên to bên nhỏ, miệng cũng không được tự nhiên khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Rất nhiều netizen phải thốt lên rằng: “Mặt của Dương Mịch làm sao vậy?”. Có lẽ vì quá lạm dụng "dao kéo" cùng với biến cố hôn nhân khiến mỹ nhân một thời không thể giữ được nhan sắc vốn có.

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