Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Từ trước đến nay, Gia Hành là công ty giải trí được nhiều người biết đến vì sở hữu nhiều diễn viên nổi tiếng như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân… Vậy nhưng định hướng cho nghệ sĩ của công ty này khiến fan hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch bất bình.

Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba từng công khai chỉ trích Gia Hành không thể bảo vệ nghệ sĩ của mình trước dư luận

Thời gian trước đây, sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba giành được giải Kim Ưng và hứng chịu nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng thì Gia Hành lại khoanh tay làm ngơ, không có bất kỳ động thái nào để bảo vệ nghệ sĩ của mình khiến fan của Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng ấm ức. Đến thời điểm hiện tại, fan của cô vẫn trách Gia Hành không cho mỹ nhân Tân Cương nhận kịch bản từ bên ngoài nên cô không có được tác phẩm nào nổi bật suốt thời gian qua.