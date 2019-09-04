Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Mới đây fandom của nữ diễn viên Dương Mịch bất ngờ yêu cầu thần tượng của mình từ chối đóng các bộ phim do công ty Gia Hành đầu tư.
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Từ trước đến nay, Gia Hành là công ty giải trí được nhiều người biết đến vì sở hữu nhiều diễn viên nổi tiếng như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân… Vậy nhưng định hướng cho nghệ sĩ của công ty này khiến fan hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch bất bình.
Thời gian trước đây, sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba giành được giải Kim Ưng và hứng chịu nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng thì Gia Hành lại khoanh tay làm ngơ, không có bất kỳ động thái nào để bảo vệ nghệ sĩ của mình khiến fan của Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng ấm ức. Đến thời điểm hiện tại, fan của cô vẫn trách Gia Hành không cho mỹ nhân Tân Cương nhận kịch bản từ bên ngoài nên cô không có được tác phẩm nào nổi bật suốt thời gian qua.
Sự việc càng căng thẳng hơn khi fandom của Dương Mịch cũng có động thái tương tự. Khi nữ diễn viên Dương Mịch xuất hiện tại một sự kiện gần đây, fan hâm mộ của cô đã cầm theo bảng và hô to: “Tẩy chay Gia Hành”, “Phải làm diễn viên tốt” đồng thời đưa ra một danh sách yêu cầu với Gia Hành.
Nhiều fan lâu năm của Dương Mịch lo cho thần tượng của mình khi Gia Hành không nâng tầm mà chỉ lợi dụng danh tiếng của cô để giúp các diễn viên ít tên tuổi khác trong công ty nổi tiếng. Chính vì điều này nên thời gian gần đây Dương Mịch không có được tác phẩm ấn tượng nào. Fan của Dương Mịch muốn cô từ chối những kịch bản mà công ty Gia Hành đầu tư.
Đứng trước phản ứng kịch liệt giữa fandom và công ty quản lý, Dương Mịch vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Phản ứng của fan hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba hay hành động tẩy chay Gia Hành hiện tại của fan Dương Mịch đã khiến uy tín của công ty giải trí Gia Hành bị ảnh hưởng khá nhiều trong giới showbiz.