Nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy ngày càng căng thẳng

Sao quốc tế 07/08/2019 17:34

Sau khi tuyên bố ly hôn hơn nửa năm, mối quan hệ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy ngày càng căng thẳng.

Cuối năm 2018, cặp đôi nổi tiếng Trung Quốc Dương Mịch Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Sau chia tay, cả hai vẫn xem nhau như người thân để dạy dỗ bé Tiểu Gạo Nếp.

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Cuối năm 2018 Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố kết thúc hôn nhân khiến nhiều người tiếc nuối

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, vậy nhưng sau khi truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin Dương Mịch và Lưu Khải Uy hoàn tất việc phân chia tài sản thì hàng loạt tin đồn cặp đôi “trở mặt” liên tiếp xuất hiện. Theo truyền thông Hong Kong, Lưu Khải Uy không tranh chấp tài sản vì muốn giành được quyền nuôi con. Chính vì điều này, tổng tài sản của Dương Mịch sau ly hôn gấp 10 lần tài sản của Lưu Khải Uy.

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Trong khi Dương Mịch cố gắng bảo vệ hình ảnh của con gái thì Lưu Khải Uy luôn sẵn sàng công khai chuyện này

Sau sự việc này, nhiều nguồn tin cho rằng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đang khá căng thẳng. Nguyên nhân chính được cho là vì Lưu Khải Uy muốn công khai hình ảnh của Tiểu Gạo Nếp nhưng Dương Mịch không muốn. Nữ diễn viên họ Dương muốn con gái có được tuổi thơ bình yên như nhiều em bé khác nên luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh của con gái trước truyền thông.

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Phía Lưu Khải Uy nói rằng Dương Mịch không xứng đáng làm mẹ của Tiểu Gạo Nếp khiến người đẹp họ Dương bức xúc

Mới đây, truyền thông Hong Kong chụp được hình ảnh Dương Mịch về Hong Kong thăm con gái. Tuy nhiên, trước vòng vây của fan hâm mộ, Dương Mịch lại giữ thái độ lạnh lùng không giống những lần trước đây. Có thông tin cho rằng mối quan hệ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy đang rất căng thẳng. Phía Lưu Khải Uy còn mạnh miệng nói rằng Dương Mịch không xứng đáng làm mẹ khiến cô vô cùng bức xúc. 

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Sau khi ly hôn, những thông tin về cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ theo dõi sát sao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy

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