Bất ngờ về khối tài sản chênh lệch của Dương Mịch và Lưu Khải Uy sau khi ly hôn

Sao quốc tế 02/08/2019 11:49

Truyền thông Hong Kong mới đây lại gây chú ý khi đưa tin về tình hình phân chia tài sản của cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy.

Sau hơn nửa năm chính thức tuyên bố ly hôn, cặp đôi đình đám một thời của Cbiz Dương MịchLưu Khải Uy đã hoàn tất việc phân chia tài sản.

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Sau hơn nửa năm thông báo ly hôn, cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã hoàn thành việc phân chia tài sản

Theo đó tài sản của Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức được phân chia vào tháng 5 vừa qua. Hiện tại tài sản của Dương Mịch ước tính vào khoảng 4,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 15 ngàn tỷ đồng). Cô thành lập công ty và phát triển sự nghiệp rất tốt, có những lúc tổng tài sản của Dương Mịch đạt tới 5 tỷ tệ (khoảng 17 ngàn tỷ đồng). Có thể thấy sự nghiệp của Dương Mịch hậu ly hôn ngày càng phất lên.

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Theo truyền thông Hong Kong, tài sản hiện tại của Lưu Khải Uy chỉ bằng 1/10 tài sản của Dương Mịch
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Chồng cũ của Dương Mịch hào phóng đi mua những đồ nội thất đắt tiền

Sau khi ly hôn, số tiền mà Lưu Khải Uy được chia không được bao nhiêu. Tài sản mà anh nhận được chủ yếu là những tài sản có tại Hong Kong. Theo truyền thông Hong Kong, hiện nay chồng cũ của Dương Mịch nắm trong tay khối tài sản giá trị 500 triệu tệ (tương đương 1.700 tỷ đồng), trong đó tổng giá trị đầu tư của nam tài tử này là hơn 220 triệu tệ. Sau khi ly hôn, tài sản của Lưu Khải Uy chỉ bằng 1/10 tổng tài sản của Dương Mịch.

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Sự nghiệp của Dương Mịch lên như diều gặp gió sau ly hôn còn Lưu Khải Uy lại chững lại

Vào thời điểm kết hôn, cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy cùng nhau mua căn hộ tại khu Tây Bán Sơn Bảo Thành trị giá 80 triệu đô Hong Kong (khoảng 230 tỷ đồng). Đến tháng 5 vừa rồi giấy tờ sở hữu căn nhà này đã được thay đổi, thuộc quyền sở hữu của một mình Lưu Khải Uy.

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Căn hộ cặp đôi cùng đứng tên khi kết hôn. Sau khi phân chia tài sản, nó trở thành tài sản riêng của Lưu Khải Uy

Mới đây, hình ảnh Lưu Khải Uy tất bật đi mua đồ nội thất khiến nhiều người đoán rằng anh đang chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình. Theo đó, chồng cũ của Dương Mịch mua rất nhiều đồ nội thất sang trọng.

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Từ khóa:   Dương Mịch hậu ly hôn Dương Mịch Lưu Khải Uy

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