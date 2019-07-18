Cố gắng khoe chân thon nhưng Dương Mịch lại khiến fan 'xịt máu mũi' khi để lộ vòng 3 nhạy cảm

Sao quốc tế 18/07/2019 11:37

Sau khi gây sốt với vòng eo con kiến gợi cảm vài ngày, diễn viên Dương Mịch lại tiếp tục gây ngỡ ngàng khi vô tình để lộ vòng 3 của mình.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Cô nhận nhiều show truyền hình thực tế và tham gia nhiều sự kiện. Bên cạnh đó Dương Mịch còn giành được khá nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

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Những ngày qua, Dương Mịch gây sốt cho cộng đồng mạng bởi vòng eo con kiến của mình

Hơn 30 tuổi, đã từng có một đời chồng và một cô con gái nhưng cái tên Dương Mịch chưa bao giờ hết hot trong làng giải trí Hoa ngữ. Cuộc sống độc thân hiện tại khiến nữ diễn viên họ Dương trở thành cái tên được nhiều chàng trai theo đuổi nhất Cbiz.

Những ngày qua, dân tình xứ Trung bấn loạn bởi khoảnh khắc khoe vòng eo con kiến của nữ diễn viên Dương Mịch. Những hình ảnh này chưa kịp nguội thì một lần nữa vợ cũ Lưu Khải Uy lại khiến netizen “xịt máu mũi” khi cố tình khoe đôi chân dài thon thả nhưng lại vô tình để lộ vòng 3 nhạy cảm vì chiếc quần quá ngắn.

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Diễn viên Dương Mịch khiến người hâm mộ 'đỏ mặt' khi mặc đồ quá ngắn

Dương Mịch là một người rất khắt khe đối với bản thân trong việc ăn uống. Để có được vóc dáng nhiều người ngưỡng mộ như hiện tại, ngoài chăm chỉ tập luyện, Dương Mịch còn có một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, người bình thường khó có thể làm được.

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Những hành động gần đây của Dương Mịch khiến nhiều antifan cho rằng cô đang cố tình 'làm màu'

Nhiều antifan của Dương Mịch cho rằng người đẹp họ Dương đang cố tình chiêu trò, khoe thân để được truyền thông chú ý đến. Thời gian gần đây những bộ phim Dương Mịch tham gia không được đánh giá cao và tỷ lệ người xem cũng không còn được cao như trước nên cô đang làm chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.

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Từ khóa:   Dương Mịch

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