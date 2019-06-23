Hậu ly hôn, Dương Mịch đốn tim fan bởi cặp chân dài miên man cùng đôi vai trần gợi cảm

Sao quốc tế 23/06/2019 05:42

Sau khi ly hôn, Dương Mịch dường như trẻ trung và xinh đẹp hơn so với thời còn chưa kết thúc mối quan hệ với Lưu Khải Uy.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy thông báo kết thúc cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực, cả hai đã dần dần lấy lại tinh thần và quay trở lại với guồng quay của công việc. Dương Mịch luôn là người làm việc không biết mệt mỏi. Ngay cả khi mới kết hôn hay vừa sinh con, nữ diễn viên họ Dương vẫn chú tâm vào sự nghiệp.

duong mich sau ly hon
Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm của mình trong những tấm hình mới nhất
duong mich sau ly hon
Người đẹp họ Dương nhanh chóng quay trở lại với công việc sau khi chính thức ly hôn với Lưu Khải Uy
duong mich sau ly hon
Dù đã 32 tuổi và từng sinh con nhưng Dương Mịch vẫn trẻ trung như thiếu nữ

Mới đây, bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên họ Dương được đăng tải. Từ thần thái đến vóc dáng Dương Mịch đều khiến fan “tan chảy”. Đôi chân dài vốn là vẻ đẹp trời phú của Dương Mịch thì bây giờ càng ngày càng đẹp hơn. Không chỉ vậy, vợ cũ của Lưu Khải Uy còn vô cùng quyến rũ khi khoe đôi vai trần gợi cảm.

duong mich sau ly hon
Nhiều người cho rằng Dương Mịch sau ly hôn còn xinh đẹp hơn trước

duong mich sau ly hon

duong mich sau ly hon
Người đẹp khoe đôi chân dài vốn là thương hiệu của mình

Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người nhận xét, Dương Mịch hậu ly hôn ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn.

duong mich sau ly hon

duong mich sau ly hon
Dương Mịch còn khoe trọn đôi vai trần gợi cảm trong loạt ảnh này
duong mich sau ly hon
Có vẻ Dương Mịch đã rũ bỏ hết những nỗi đau do cuộc ly hôn mang lại

Dù đã 32 tuổi, từng sinh con nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn khiến bao cô nàng đôi mươi phải ngưỡng mộ, ghen tỵ. 

'Tan chảy' với những hình ảnh ngọt ngào của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân trước tin đồn sắp kết hôn

'Tan chảy' với những hình ảnh ngọt ngào của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân trước tin đồn sắp kết hôn

Hôn lễ là cái kết viên mãn cho cuộc tình ngọt ngào 8 năm của cặp đôi được yêu mến nhất tại Trung Quốc Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch - Lưu Khải Uy hậu ly hôn Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

'Tan chảy' với những hình ảnh ngọt ngào của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân trước tin đồn sắp kết hôn

'Tan chảy' với những hình ảnh ngọt ngào của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân trước tin đồn sắp kết hôn

Cựu thành viên nhóm nhạc Super Junior bí mật kết hôn tại Hong Kong

Cựu thành viên nhóm nhạc Super Junior bí mật kết hôn tại Hong Kong

Tiêu Á Hiên tiếp tục qua đêm với tình trẻ dù dính tin đồn mắc bệnh HIV

Tiêu Á Hiên tiếp tục qua đêm với tình trẻ dù dính tin đồn mắc bệnh HIV

Cố tình gài bẫy La Chí Tường để trở thành ‘chính thất’, ‘tiểu tam’ Vu Đại Mộng bị chỉ trích nặng nề

Cố tình gài bẫy La Chí Tường để trở thành ‘chính thất’, ‘tiểu tam’ Vu Đại Mộng bị chỉ trích nặng nề

Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như

Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như

Phản ứng bất ngờ của chồng Giả Tịnh Văn khi vợ và chồng cũ lần đầu gặp gỡ sau ly hôn

Phản ứng bất ngờ của chồng Giả Tịnh Văn khi vợ và chồng cũ lần đầu gặp gỡ sau ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới