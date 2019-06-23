Hậu ly hôn, Dương Mịch đốn tim fan bởi cặp chân dài miên man cùng đôi vai trần gợi cảm

Sau khi ly hôn, Dương Mịch dường như trẻ trung và xinh đẹp hơn so với thời còn chưa kết thúc mối quan hệ với Lưu Khải Uy.
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Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy thông báo kết thúc cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực, cả hai đã dần dần lấy lại tinh thần và quay trở lại với guồng quay của công việc. Dương Mịch luôn là người làm việc không biết mệt mỏi. Ngay cả khi mới kết hôn hay vừa sinh con, nữ diễn viên họ Dương vẫn chú tâm vào sự nghiệp.
Mới đây, bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên họ Dương được đăng tải. Từ thần thái đến vóc dáng Dương Mịch đều khiến fan “tan chảy”. Đôi chân dài vốn là vẻ đẹp trời phú của Dương Mịch thì bây giờ càng ngày càng đẹp hơn. Không chỉ vậy, vợ cũ của Lưu Khải Uy còn vô cùng quyến rũ khi khoe đôi vai trần gợi cảm.
Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người nhận xét, Dương Mịch hậu ly hôn ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn.
Dù đã 32 tuổi, từng sinh con nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn khiến bao cô nàng đôi mươi phải ngưỡng mộ, ghen tỵ.