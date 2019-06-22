Cựu thành viên nhóm nhạc Super Junior bí mật kết hôn tại Hong Kong

Sao quốc tế 22/06/2019 07:40

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ phát hiện cựu thành viên nhóm nhạc Super Junior - Hàn Canh đã bí mật kết hôn với bạn gái tại Hong Kong.

Sinh năm 1984, Hàn Canh là nam ca sĩ, vũ công, diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Hàn Canh (Hankyung) từng được nhiều người biết đến với tư cách là thành viên Trung Quốc duy nhất của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Super Junior.

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Hàn Canh từng là niềm tự hào của Trung Quốc khi là thành viên của nhóm nhạc Super Junior

Thành công tại Hàn Quốc, anh trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ Trung Quốc. Nhiều công ty giải trí tại quê hương đã mời anh tham gia nhiều show diễn cũng như những bộ phim truyền hình nổi tiếng.

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Hàn Canh còn được biết đến với biệt danh 'Người tình màn ảnh' của Phạm Băng Băng

Năm 2015, Hàn Canh và Phạm Băng Băng cùng hợp tác trong bộ phim “Vạn vật sinh trưởng”. Thành công của bộ phim càng giúp Hàn Canh nổi tiếng hơn. Từ đây anh được nhiều người đặt biệt danh “Người tình màn ảnh của Phạm Băng Băng”.

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Hàn Canh và Lư Tĩnh San công khai hẹn hò từ tháng 2/2018

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin, nam ca sĩ nối tiếng đã bí mật kết hôn với bạn gái Lư Tĩnh San tại Hong Kong. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 2/2018 và quyết định tiến tới hôn nhân sau hơn một năm tìm hiểu. Lư Tĩnh San có cha là người Mỹ, cô từng được biết đến trong bộ phim nổi tiếng “Chiến Lang 2”.

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Sau hơn một năm tìm hiểu, cựu thành viên nhóm nhạc Super Junior đã bí mật đăng ký kết hôn với Lư Tĩnh San tại Hong Kong

Đứng trước thông tin này, đại diện của Hàn Canh và Lư Tĩnh San chỉ trả lời một cách lấp lửng: “Nếu có tin tốt lành, chúng tôi nhất định sẽ chia sẻ với công chúng”. Dù sự thật chưa được xác nhận nhưng fan hâm mộ của Hàn Canh và Lư Tĩnh San đều gửi lời chúc mừng đến thần tượng của mình.

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