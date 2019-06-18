Từng là nam ca sĩ được yêu mến nhất Đài Loan, những năm cuối đời Giang Minh Học sống trong cảnh nợ nần và mắc bệnh trầm cảm.

Sáng 18/6, thi thể của nam ca sĩ Giang Minh Học được tìm thấy trong căn phòng trọ tại Tân Bắc, Đài Loan. Cơ quan chức năng đã phải phá cửa phòng và xác định nam ca sĩ này đã tự tử nhiều ngày trước đó. Chủ nhà trọ cho biết Giang Minh Học còn thiếu nợ tiền thuê phòng nhiều tháng chưa trả. Vì không thể liên lạc với anh nên ông ta đã báo cảnh sát.

Giang Minh Học từng là ca sĩ được yêu mến tại Đài Loan nhờ ngoại hình thư sinh và giọng hát truyền cảm

Sinh năm 1961, Giang Minh Học từng là ca sĩ được yêu mến tại Đài Loan. Với album đầu tay, anh đã bán được 250.000 bản và gây tiếng vang lớn tại Đài Loan lúc bấy giờ.

Nam ca sĩ đã bán được 250.000 bản cho album đầu tay của mình

Sau khi nổi tiếng không lâu, sự nghiệp của Giang Minh Học dần đi xuống. Anh từng hát ngoài đường phố để kiếm sống. Những năm cuối đời, nam ca sĩ phải đi làm thuê tại một quán thịt nướng để mưu sinh nhưng thu nhập không ổn định.

Sau khi sự nghiệp tuột dốc, Giang Minh Học đi hát ở vỉa hè để kiếm sống

Anh từng bị bắt vì sử dụng chất cấm và bị phạt lao động công ích

Thời gian trước đây, Giang Minh Học từng bị bắt vì sử dụng chất cấm. Sau khi bị phạt lao động công ích, Giang Minh Học cho biết mình mắc bệnh trầm cảm. Những năm tháng cuối đời, nam ca sĩ nổi tiếng một thời sống trong cảnh nợ nần túng thiếu. Có lẽ vì lý do này và do bệnh trầm cảm nên Giang Minh Học đã tự kết thúc cuộc sống của mình ở tuổi 58.

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