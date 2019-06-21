Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và ‘săn’ trai trẻ là sở thích khác người của nữ diva hàng đầu Đài Loan Tiêu Á Hiên.

Diva 40 tuổi Tiêu Á Hiên lại tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông khi bị phát hiện qua đêm với hotboy kém cô 16 tuổi - Hoàng Hạo. Tiêu Á Hiên nổi tiếng Đài Loan không chỉ bởi giọng hát mà còn vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và thích 'săn' trai trẻ Tiêu Á Hiên là nữ ca sĩ nổi tiếng Đài Loan và cũng là một trong những diva hàng đầu châu Á. Với tài năng ca hát của mình, cô giành được rất nhiều giải thưởng cao quý trong sự nghiệp.

Thành công là vậy nhưng nữ danh ca sinh năm 1979 này lại là một người phụ nữ khá tai tiếng trong chuyện tình cảm. Tiêu Á Hiên được gọi là “máy sưu tập trai trẻ” khi hẹn hò với rất nhiều đàn em kém tuổi. Nhiều người cho rằng sở thích của Tiêu Á Hiên là săn lùng những chàng trai trẻ chưa có danh tiếng trong làng giải trí. Nữ diva nổi tiếng từng có cuộc tình tốn nhiều giấy mực với Kha Chấn Đông, kém cô 12 tuổi Thời gian gần đây Tiêu Á Hiên không tham gia bất kỳ show diễn nào để tập trung chữa bệnh. Có tin đồn cho rằng, nữ diva nổi tiếng xứ Đài đang phải điều trị căn bệnh thế kỷ vì lối sống phóng túng của mình. Tuy nhiên, Tiêu Á Hiên đã đăng đàn phủ nhận tin đồn đó.

Sau tin đồn bị bệnh HIV, mới đây truyền thông Hoa ngữ lại tiết lộ Tiêu Á Hiên qua đêm với một hotboy trẻ ngay tại nhà của mình. Theo đó, mỹ nam lọt vào mắt xanh của nữ diva chính là nam diễn viên trẻ Hoàng Hạo. Mới đây, Tiêu Á Hiên lại bị phát hiện qua lại với Hoàng Hạo Hoàng Hạo là nam diễn viên trẻ nhưng chưa thực sự nổi tiếng. Năm 2017, từng có tin đồn Tiêu Á Hiên hẹn hò Hoàng Hạo thế nhưng nữ diva khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Được cho là đang điều trị bệnh HIV nhưng nữ diva hàng đầu Đài Loan vẫn không từ bỏ sở thích 'săn' trai trẻ của mình Gần đây, phóng viên bắt gặp Tiêu Á Hiên đón tình trẻ đến nhà của mình vào lúc tối muộn. Đến sáng hôm sau Hoàng Hạo mới rời nhà Tiêu Á Hiên. Phía nữ diva vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

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