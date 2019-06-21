Cố tình gài bẫy La Chí Tường để trở thành ‘chính thất’, ‘tiểu tam’ Vu Đại Mộng bị chỉ trích nặng nề

Mặc dù La Chí Tường và bạn gái Chu Dương Thanh đã xác nhận mối quan hệ từ năm 2015 nhưng năm 2016, nam diễn viên họ La vẫn bí mật hẹn hò với "hoa khôi học đường" Vu Đại Mộng.

La Chí Tường bị Vu Đại Mộng tố 'bắt cá hai tay' khi vẫn còn mặn nồng với bạn gái

Mới đây, chính Vu Đại Mộng lên tiếng xác nhận cô và “chàng Lương Sơn Bá” từng lén lút qua lại vào năm 2016. Vào thời điểm đó, La Chí Tường nói với Vu Đại Mộng rằng tình cảm giữa anh và bạn gái Chu Dương Thanh đã phai nhạt. Thế nhưng sau đó, Vu Đại Mộng phát hiện mối quan hệ giữa La Chí Tường và bạn gái không xấu như những gì nam diễn viên này nói. Cô vô tình trở thành người thứ ba chen ngang vào tình cảm giữa La Chí Tường và bạn gái.