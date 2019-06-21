Cố tình gài bẫy La Chí Tường để trở thành ‘chính thất’, ‘tiểu tam’ Vu Đại Mộng bị chỉ trích nặng nề

Vụ việc La Chí Tường qua lại với ‘hoa khôi học đường’ Vu Đại Mộng trong khi đã có bạn gái đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất của netizen Trung Quốc.
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Mặc dù La Chí Tường và bạn gái Chu Dương Thanh đã xác nhận mối quan hệ từ năm 2015 nhưng năm 2016, nam diễn viên họ La vẫn bí mật hẹn hò với "hoa khôi học đường" Vu Đại Mộng.
Mới đây, chính Vu Đại Mộng lên tiếng xác nhận cô và “chàng Lương Sơn Bá” từng lén lút qua lại vào năm 2016. Vào thời điểm đó, La Chí Tường nói với Vu Đại Mộng rằng tình cảm giữa anh và bạn gái Chu Dương Thanh đã phai nhạt. Thế nhưng sau đó, Vu Đại Mộng phát hiện mối quan hệ giữa La Chí Tường và bạn gái không xấu như những gì nam diễn viên này nói. Cô vô tình trở thành người thứ ba chen ngang vào tình cảm giữa La Chí Tường và bạn gái.
Sau những chia sẻ này của cô gái trẻ, nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích La Chí Tường không chung thủy, bắt cá hai tay. Tuy nhiên, một vài nguồn tin tiết lộ Vu Đại Mộng cố tình dựa vào mối quan hệ với La Chí Tường để được nổi tiếng. Cô từng bỏ tiền thuê paparazzi chụp hình mình hẹn hò với La Chí Tường. Mục đích của Vu Đại Mộng là muốn dùng những bằng chứng này để ép La Chí Tường chia tay bạn gái rồi đến với mình. Đáng tiếc kế hoạch của cô không thành công.
Đứng trước những thông tin này, nhiều người lên tiếng chỉ trích Vu Đại Mộng là kẻ thủ đoạn, bất chấp mọi chuyện để được nổi tiếng. Hiện nay phía La Chí Tường chỉ xác nhận từng quen biết Vu Đại Mộng nhưng đã lâu không liên lạc và không đưa ra bất kỳ bình luận gì thêm.