Phản ứng bất ngờ của chồng Giả Tịnh Văn khi vợ và chồng cũ lần đầu gặp gỡ sau ly hôn

Sao quốc tế 19/06/2019 06:51

Tu Kiệt Khải khiến nhiều người nể phục với cách ứng xử của mình khi Giả Tịnh Văn và chồng cũ tái ngộ sau ly hôn.

Mới đây những hình ảnh giữa Giả Tịnh Văn cùng chồng cũ Tôn Chí Hạo và con gái chung Ngô Đồng được lan truyền trên mạng. Nhiều người cho rằng người đẹp “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” đã hóa giải mọi ân oán với chồng cũ.

Phản ứng bất ngờ của chồng Giả Tịnh Văn khi vợ và chồng cũ lần đầu gặp gỡ sau ly hôn - Ảnh 1
Giả Tịnh Văn và chồng cũ Tôn Chí Hạo gặp nhau lần đầu tiên sau nhiều năm ly hôn

Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo kết hôn năm 2005, và hạ sinh con gái Ngô Đồng cùng năm. Có nguồn tin cho rằng, mẹ chồng không ưa cô con dâu nổi tiếng. Thậm chí bà còn yêu cầu làm xét nghiệm huyết thống mới nhận cháu.

Sau 3 năm chung sống, vợ chồng Tôn Chí Hạo – Giả Tịnh Văn thường xuyên mâu thuẫn. Tôn Chí Hạo từng đánh vợ và hai người chính thức ly hôn năm 2010. Khi đó để giành quyền nuôi con, Giả Tịnh Văn từng khóc lóc và nhờ sự giúp đỡ của giới truyền thông.

Phản ứng bất ngờ của chồng Giả Tịnh Văn khi vợ và chồng cũ lần đầu gặp gỡ sau ly hôn - Ảnh 2
Tu Kiệt Khải cũng có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp này

Năm 2015, Giả Tịnh Văn tái hôn cùng bạn trai kém tuổi Tu Kiệt Khải còn Tôn Chí Hạo cũng đi bước nữa năm 2016. Sau nhiều ân oán, cả hai lần đầu gặp gỡ tại buổi lễ tốt nghiệp của con gái Ngô Đồng. Nhiều netizen cho rằng họ đã gác lại chuyện quá khứ và cùng nhau tạo môi trường tốt nhất cho con gái phát triển.

Phản ứng bất ngờ của chồng Giả Tịnh Văn khi vợ và chồng cũ lần đầu gặp gỡ sau ly hôn - Ảnh 3
Sau nhiều ân oán với chồng cũ, Giả Tịnh Văn đã tìm được bến đỗ bình yên bên Tu Kiệt Khải

Không ít người tò mò muốn biết phản ứng của Tu Kiệt Khải trước sự việc này. Không hề khó chịu khi vợ và chồng cũ "tái hợp", anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên gặp gỡ, là thời khắc rất quan trọng của con bé, con bé mới là trung tâm”. Phát biểu này của Tu Kiệt Khải nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Nợ nần bủa vây, nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan tự tử trong phòng trọ

Nợ nần bủa vây, nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan tự tử trong phòng trọ

Từng là nam ca sĩ được yêu mến nhất Đài Loan, những năm cuối đời Giang Minh Học sống trong cảnh nợ nần và mắc bệnh trầm cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Ỷ Thiên Đồ Long Ký Giả Tịnh Văn Giả Tịnh Văn - Tu Kiệt Khải

TIN LIÊN QUAN

Nợ nần bủa vây, nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan tự tử trong phòng trọ

Nợ nần bủa vây, nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan tự tử trong phòng trọ

Huỳnh Hiểu Minh mất ngủ vì Angela Baby gặp động đất ở Tứ Xuyên

Huỳnh Hiểu Minh mất ngủ vì Angela Baby gặp động đất ở Tứ Xuyên

Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng

Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ đọ sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Thượng Hải 2019

Cùng ngắm lại những tạo hình cổ trang kinh điển của Dương Mịch khiến bao người say mê

Cùng ngắm lại những tạo hình cổ trang kinh điển của Dương Mịch khiến bao người say mê

Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới