Phản ứng bất ngờ của chồng Giả Tịnh Văn khi vợ và chồng cũ lần đầu gặp gỡ sau ly hôn

Tu Kiệt Khải khiến nhiều người nể phục với cách ứng xử của mình khi Giả Tịnh Văn và chồng cũ tái ngộ sau ly hôn.

Mới đây những hình ảnh giữa Giả Tịnh Văn cùng chồng cũ Tôn Chí Hạo và con gái chung Ngô Đồng được lan truyền trên mạng. Nhiều người cho rằng người đẹp “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” đã hóa giải mọi ân oán với chồng cũ.

Giả Tịnh Văn và chồng cũ Tôn Chí Hạo gặp nhau lần đầu tiên sau nhiều năm ly hôn

Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo kết hôn năm 2005, và hạ sinh con gái Ngô Đồng cùng năm. Có nguồn tin cho rằng, mẹ chồng không ưa cô con dâu nổi tiếng. Thậm chí bà còn yêu cầu làm xét nghiệm huyết thống mới nhận cháu.

Sau 3 năm chung sống, vợ chồng Tôn Chí Hạo – Giả Tịnh Văn thường xuyên mâu thuẫn. Tôn Chí Hạo từng đánh vợ và hai người chính thức ly hôn năm 2010. Khi đó để giành quyền nuôi con, Giả Tịnh Văn từng khóc lóc và nhờ sự giúp đỡ của giới truyền thông.

Tu Kiệt Khải cũng có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp này

Năm 2015, Giả Tịnh Văn tái hôn cùng bạn trai kém tuổi Tu Kiệt Khải còn Tôn Chí Hạo cũng đi bước nữa năm 2016. Sau nhiều ân oán, cả hai lần đầu gặp gỡ tại buổi lễ tốt nghiệp của con gái Ngô Đồng. Nhiều netizen cho rằng họ đã gác lại chuyện quá khứ và cùng nhau tạo môi trường tốt nhất cho con gái phát triển.

Sau nhiều ân oán với chồng cũ, Giả Tịnh Văn đã tìm được bến đỗ bình yên bên Tu Kiệt Khải

Không ít người tò mò muốn biết phản ứng của Tu Kiệt Khải trước sự việc này. Không hề khó chịu khi vợ và chồng cũ "tái hợp", anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên gặp gỡ, là thời khắc rất quan trọng của con bé, con bé mới là trung tâm”. Phát biểu này của Tu Kiệt Khải nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

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