Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như

Những tấm hình cách đây gần 20 năm của Lâm Tâm Như được đăng tải trên mạng khiến nhiều người xuýt xoa.

Mới đây những tấm hình thời thiếu nữ của Lâm Tâm Như bất ngờ được cộng đồng mạng đăng tải và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông.

Sự tươi trẻ của Lâm Tâm Như thời còn trẻ nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Lâm Tâm Như sở hữu đôi mắt đen láy to tròn cùng má lúm đồng tiền

Nhan sắc của người đẹp xứ Đài khiến nhiều người phải xuýt xoa

Lâm Tâm Như đã tạo dựng nhiều vai diễn khó ai có thể thay thế như: Hạ Tử Vy, Lục Như Bình, Đậu Y Phòng...

Dù ăn mặc đơn giản nhưng Lâm Tâm Như vẫn khoe trọn nhan sắc và vẻ đẹp thanh xuân của mình

Những tấm hình này của Lâm Tâm Như được phục hồi lại nhưng những nét đẹp thanh xuân của cô vẫn gây ấn tượng khó phai cho người xem.

Hiện tại dù đã kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và sinh con nhưng người đẹp họ Lâm vẫn giữ được nét đẹp trời phú thuở mới vào nghề. Nhiều người cho rằng cuộc sống hạnh phúc cùng sự nghiệp thành công giúp Lâm Tâm Như luôn trẻ trung và xinh đẹp dù đã hơn 40 tuổi.

Nợ nần bủa vây, nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan tự tử trong phòng trọ Từng là nam ca sĩ được yêu mến nhất Đài Loan, những năm cuối đời Giang Minh Học sống trong cảnh nợ nần và mắc bệnh trầm cảm.

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