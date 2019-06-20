Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như

Những tấm hình cách đây gần 20 năm của Lâm Tâm Như được đăng tải trên mạng khiến nhiều người xuýt xoa.
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Mới đây những tấm hình thời thiếu nữ của Lâm Tâm Như bất ngờ được cộng đồng mạng đăng tải và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông.
Những tấm hình này của Lâm Tâm Như được phục hồi lại nhưng những nét đẹp thanh xuân của cô vẫn gây ấn tượng khó phai cho người xem.
Hiện tại dù đã kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và sinh con nhưng người đẹp họ Lâm vẫn giữ được nét đẹp trời phú thuở mới vào nghề. Nhiều người cho rằng cuộc sống hạnh phúc cùng sự nghiệp thành công giúp Lâm Tâm Như luôn trẻ trung và xinh đẹp dù đã hơn 40 tuổi.