Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 20/06/2019 06:59

Những tấm hình cách đây gần 20 năm của Lâm Tâm Như được đăng tải trên mạng khiến nhiều người xuýt xoa.

Mới đây những tấm hình thời thiếu nữ của Lâm Tâm Như bất ngờ được cộng đồng mạng đăng tải và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông.

Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như - Ảnh 1
Sự tươi trẻ của Lâm Tâm Như thời còn trẻ nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng
Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như - Ảnh 2
Lâm Tâm Như sở hữu đôi mắt đen láy to tròn cùng má lúm đồng tiền 
Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như - Ảnh 3
Nhan sắc của người đẹp xứ Đài khiến nhiều người phải xuýt xoa
Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như - Ảnh 4
Lâm Tâm Như đã tạo dựng nhiều vai diễn khó ai có thể thay thế như: Hạ Tử Vy, Lục Như Bình, Đậu Y Phòng...
Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như - Ảnh 5
Dù ăn mặc đơn giản nhưng Lâm Tâm Như vẫn khoe trọn nhan sắc và vẻ đẹp thanh xuân của mình

Những tấm hình này của Lâm Tâm Như được phục hồi lại nhưng những nét đẹp thanh xuân của cô vẫn gây ấn tượng khó phai cho người xem.

Hiện tại dù đã kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và sinh con nhưng người đẹp họ Lâm vẫn giữ được nét đẹp trời phú thuở mới vào nghề. Nhiều người cho rằng cuộc sống hạnh phúc cùng sự nghiệp thành công giúp Lâm Tâm Như luôn trẻ trung và xinh đẹp dù đã hơn 40 tuổi.

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