Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa

Nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan ngã rất mạnh trên sân khấu dù được nhiều người bảo vệ xung quanh.
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Tối 18/6, Thư Kỳ tham gia sự kiện do một nhãn hàng mà cô làm đại diện thương hiệu tổ chức. Người đẹp mặc đồ sang trọng, đi giày cao gót xuất hiện trên sân khấu.
Do trời mưa nên sân khấu bị trơn, Thư Kỳ lại đi giày cao gót nên không giữ được thăng bằng. Dù đã được nhiều người đỡ dậy nhưng gương mặt Thư Kỳ vẫn tỏ rõ sự lo lắng. Cuối cùng người đẹp đành đi chân đất xuống phía dưới.
Chứng kiến cảnh này, nhiều fan hâm mộ của Thư Kỳ không khỏi xót xa cho thần tượng của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên nữ diễn viên gặp phải sự cố hy hữu như thế này trong sự nghiệp.