Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa

Sao quốc tế 19/06/2019 06:43

Nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan ngã rất mạnh trên sân khấu dù được nhiều người bảo vệ xung quanh.

Tối 18/6, Thư Kỳ tham gia sự kiện do một nhãn hàng mà cô làm đại diện thương hiệu tổ chức. Người đẹp mặc đồ sang trọng, đi giày cao gót xuất hiện trên sân khấu.

Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa - Ảnh 1
Do sân khấu quá trơn nên Thư Kỳ bị ngã sấp mặt
Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa - Ảnh 2
Dù bên cạnh có 3 người đàn ông nhưng vẫn không thể cứu Thư Kỳ thoát khỏi cú ngã

Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa - Ảnh 3Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa - Ảnh 4

Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa - Ảnh 5
Nhìn những hình ảnh này, fan hâm mộ của Thư Kỳ rất lo lắng cho thần tượng của mình

Do trời mưa nên sân khấu bị trơn, Thư Kỳ lại đi giày cao gót nên không giữ được thăng bằng. Dù đã được nhiều người đỡ dậy nhưng gương mặt Thư Kỳ vẫn tỏ rõ sự lo lắng. Cuối cùng người đẹp đành đi chân đất xuống phía dưới.

Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa - Ảnh 6
Sau cú ngã, Thư Kỳ bỏ giày cao gót, đi chân đất rời khỏi sân khấu
Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa - Ảnh 7
Người đẹp xứ Đài tỏ vẻ bàng hoàng sau khi sự cố này xảy ra

Chứng kiến cảnh này, nhiều fan hâm mộ của Thư Kỳ không khỏi xót xa cho thần tượng của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên nữ diễn viên gặp phải sự cố hy hữu như thế này trong sự nghiệp.

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Từ khóa:   Thư Kỳ ngã sấp mặt Thư Kỳ

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