Ngã sấp mặt trên sân khấu, Thư Kỳ khiến fan xót xa

Nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan ngã rất mạnh trên sân khấu dù được nhiều người bảo vệ xung quanh.

Tối 18/6, Thư Kỳ tham gia sự kiện do một nhãn hàng mà cô làm đại diện thương hiệu tổ chức. Người đẹp mặc đồ sang trọng, đi giày cao gót xuất hiện trên sân khấu.

Do sân khấu quá trơn nên Thư Kỳ bị ngã sấp mặt

Dù bên cạnh có 3 người đàn ông nhưng vẫn không thể cứu Thư Kỳ thoát khỏi cú ngã

Nhìn những hình ảnh này, fan hâm mộ của Thư Kỳ rất lo lắng cho thần tượng của mình

Do trời mưa nên sân khấu bị trơn, Thư Kỳ lại đi giày cao gót nên không giữ được thăng bằng. Dù đã được nhiều người đỡ dậy nhưng gương mặt Thư Kỳ vẫn tỏ rõ sự lo lắng. Cuối cùng người đẹp đành đi chân đất xuống phía dưới.

Sau cú ngã, Thư Kỳ bỏ giày cao gót, đi chân đất rời khỏi sân khấu

Người đẹp xứ Đài tỏ vẻ bàng hoàng sau khi sự cố này xảy ra

Chứng kiến cảnh này, nhiều fan hâm mộ của Thư Kỳ không khỏi xót xa cho thần tượng của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên nữ diễn viên gặp phải sự cố hy hữu như thế này trong sự nghiệp.

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