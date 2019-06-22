'Tan chảy' với những hình ảnh ngọt ngào của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân trước tin đồn sắp kết hôn

Hôn lễ là cái kết viên mãn cho cuộc tình ngọt ngào 8 năm của cặp đôi được yêu mến nhất tại Trung Quốc Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân.

Yêu nhau 8 năm, cùng nhau trải qua mọi sóng gió của cuộc sống, cặp đôi Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân là một trong những cặp sao trẻ được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Khi có tin đồn cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng này tại Ireland, nhiều người cho rằng đây chính là cái kết viên mãn nhất cho cặp “Tiên Đồng – Ngọc Nữ” của Cbiz. Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân cùng xăm chữ lên cổ chân mình

Cặp đôi luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào dù ở bất kỳ đâu Thời gian trước, sau khi Ngô Tú Ba bị Trần Dục Lâm tố cáo cố tình gài bẫy đưa bồ nhí vào cảnh tù tội, Đường Nghệ Hân cũng dính tin đồn cố tình liếc mắt đưa tình với đàn anh trong khi đang yêu Trương Nhược Quân. Đứng trước những tin đồn này, Trương Nhược Quân luôn đứng về phía bạn gái, bảo vệ cô trước búa rìu dư luận. Hành động này của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cùng nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống, Đường Nghệ Hân - Trương Nhược Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ

Dù có thông tin chuẩn bị tổ chức hôn lễ tại Ireland vào cuối tháng này nhưng đến nay, Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân vẫn chưa chính thức xác nhận với truyền thông Giữa showbiz thị phi, những mối tình giống như Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân vô cùng hiếm gặp. Cả hai quen biết nhau từ khi sự nghiệp chưa có gì, cùng nhau phấn đấu để trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng của Cbiz. Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân luôn trân trọng đối phương, trân trọng tình cảm và quãng thời gian mà cả hai dành cho nhau trong suốt 8 năm qua. Chính vì thế, thông tin cả hai chuẩn bị kết hôn khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. Mặc dù vậy, phía hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

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