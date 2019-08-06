Lưu Khải Uy lợi dụng con gái để nổi tiếng, Dương Mịch bí mật về Hong Kong đòi quyền nuôi con?

Sau khi ly hôn, những thông tin về cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ theo dõi sát sao.

Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn trong hòa bình vì tính cách không hợp. Tuy nhiên đối với người ngoài cuộc, đó không phải là nguyên nhân chính khiến hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng tan vỡ. Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc Kể từ khi tuyên bố hẹn hò, Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn luôn “dũng cảm” trong tình yêu, cả hai thường xuyên công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Thời điểm đó họ là hình mẫu lý tưởng về một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp trong giới showbiz lắm thị phi.

Sau khi đám cưới được tổ chức tại Bali, dù đang mang thai nhưng Dương Mịch vẫn cố gắng hoàn thành mọi công việc trong tay đợi ngày sinh nở. Đối với một nữ nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí, sinh con đồng nghĩa với việc phải đánh đổi, hoặc sự nghiệp sẽ bước sang một giai đoạn khác hoặc đôi khi sẽ phải rút lui khỏi làng giải trí. Để giữ được vị trí trong làng giải trí, Dương Mịch hoạt động cật lực sau sinh Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Cbiz, thời gian sinh con ảnh hưởng khá nhiều đến sự thăng tiến của cô trong sự nghiệp. Chính vì vậy sau khi sinh, Dương Mịch đã vội vàng quay trở lại với công việc. Dù đã có nền tảng từ trước nhưng cũng phải mất 2 năm tên tuổi của cô mới thực sự hot trở lại. Thời điểm đó, Dương Mịch điên cuồng lao vào công việc. Một năm cô quay gần 10 bộ phim cùng nhiều hoạt động khác khiến cô không còn thời gian chăm lo cho gia đình.

Cường độ làm việc căng thẳng, thời gian dành cho con gái không nhiều khiến Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, fan của Dương Mịch đều biết chuyện cô thường bí mật về Hong Kong chăm sóc Tiểu Gạo Nếp mà không hề khoa trương. Vì mong muốn con gái có được tuổi thơ bình yên như những đứa trẻ khác nên mỗi lần đưa con đi chơi Dương Mịch đều cố gắng che mặt con để truyền thông không chụp được hình chính diện của cô bé. Sau khi sinh con, Dương Mịch mất 2 năm mới thực sự trở lại thời kỳ đỉnh cao Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Dương Mịch lên như diều gặp gió trong khi sự nghiệp của Lưu Khải Uy lại tuột dốc không phanh. Vào lúc này thứ duy nhất giúp Lưu Khải Uy trở thành tâm điểm của truyền thông chính là bé Tiểu Gạo Nếp. Mới đây, trong một hoạt động kỷ niệm của trường con gái đang theo học, Lưu Khải Uy và Tiểu Gạo Nếp đã cùng biểu diễn. Trước đông đảo quan khách, dung nhan bé Tiểu Gạo Nếp đã bị lộ. Nhiều người cho rằng, Lưu Khải Uy đang lợi dụng hình ảnh của con gái để nhận được sự quan tâm của truyền thông. Trong khi Dương Mịch cố gắng bảo vệ hình ảnh của con gái thì Lưu Khải Uy làm điều ngược lại Có nguồn tin cho rằng, sau khi Lưu Khải Uy công khai hình ảnh của Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch rất khó chịu. Vì chuyện này, người đẹp họ Dương đã bí mật về Hong Kong nói chuyện sòng phẳng với chồng cũ. Cô còn nói thẳng rằng sẽ giành lại quyền nuôi con. Bảo vệ hay công khai hình ảnh của con gái cũng là nguyên nhân khiến cặp đôi rạn nứt tình cảm Kết quả cuộc nói chuyện này như thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Sau khi chuyện này xảy ra, có tin đồn cho rằng một trong những nguyên nhân khiến cả hai "đường ai nấy đi" có liên quan đến bé Tiểu Gạo Nếp. Dương Mịch luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh của con gái còn Lưu Khải Uy lại muốn công khai, chính vì vậy cả hai luôn bất đồng quan điểm, tình cảm nhạt dần dẫn đến ly hôn.

Nguyên nhân thực sự khiến Lưu Khải Uy chỉ có được 10% tài sản sau khi ly hôn Dương Mịch Việc phân chia tài sản của cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy một lần nữa lại khiến họ trở thành hai cái tên được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-khai-uy-loi-dung-con-gai-de-noi-tieng-duong-mich-bi-mat-ve-hong-kong-doi-quyen-nuoi-con-333466.html