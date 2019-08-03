Nguyên nhân thực sự khiến Lưu Khải Uy chỉ có được 10% tài sản sau khi ly hôn Dương Mịch

Việc phân chia tài sản của cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy một lần nữa lại khiến họ trở thành hai cái tên được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây.

Mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã hoàn tất việc phân chia tài sản sau hơn nửa năm ly hôn. Theo đó căn nhà mà họ cùng đứng tên khi mới kết hôn đã được thay đổi chủ sở hữu vào tháng 5 vừa rồi. Hiện nay căn nhà này là tài sản cá nhân của Lưu Khải Uy.

Cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã hoàn tất thủ tục phân chia tài sản sau hơn nửa năm ly hôn

Bên cạnh thông tin này, truyền thông Hong Kong còn tiết lộ số tiền mà Lưu Khải Uy được chia sau ly hôn chỉ bằng 1/10 tổng tài sản của hai người sở hữu. Hiện tài sản của Dương Mịch ước tính 5 tỷ tệ (khoảng 17 ngàn tỷ đồng) còn tài sản của Lưu Khải Uy hiện có chỉ khoảng 500 triệu tệ (khoảng 1.700 tỷ đồng).

Dù tài sản có được sau kết hôn rất lớn nhưng Lưu Khải Uy chỉ nhận được 10% tổng tài sản này

Nhiều người cho rằng, trong suốt thời gian là vợ chồng, tài sản chung của hai người đều do một mình Dương Mịch kiếm về, chia cho Lưu Khải Uy như vậy cũng không phải con số ít. Nhưng một số người tỏ ra bất bình cho Lưu Khải uy vì nếu đã là tài sản được hình thành sau khi kết hôn thì khi ly hôn, theo luật phải chia đều cho cả hai.

Nhiều người cho rằng Lưu Khải Uy không tranh chấp tài sản vì anh muốn có được quyền nuôi con

Tuy nhiên, có vẻ Lưu Khải Uy không quan tâm nhiều đến việc bản thân chỉ có được 10% trong khi vợ cũ sở hữu 90% tổng tài sản. Một vài người thạo tin tiết lộ, Lưu Khải Uy muốn có được quyền nuôi con nên đã đồng ý mọi điều khoản về việc phân chia tài sản. Nếu tranh chấp, chắc chắn Lưu Khải Uy sẽ có được nhiều tiền hơn nhưng vì muốn được chăm sóc con gái nên anh đã chấp nhận con số 10% này.

Bất ngờ về khối tài sản chênh lệch của Dương Mịch và Lưu Khải Uy sau khi ly hôn Truyền thông Hong Kong mới đây lại gây chú ý khi đưa tin về tình hình phân chia tài sản của cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-thuc-su-khien-luu-khai-uy-chi-co-duoc-10-tai-san-sau-khi-ly-hon-duong-mich-333234.html