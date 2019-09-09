Dương Mịch có tình yêu mới, Lưu Khải Uy đang chuẩn bị tái hôn?

Sao quốc tế 09/09/2019 06:43

Sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy được cho là đã tìm được người phụ nữ thích hợp và đang có dự định tái hôn.

Tháng 12/2018, cặp đôi nổi tiếng Dương MịchLưu Khải Uy tuyên bố ly hôn sau một thời gian dài đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ. Cả hai thông báo rằng sẽ xem nhau như người thân và cùng nhau nuôi dạy bé Tiểu Gạo Nếp.

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Dù tin đồn hôn nhân của Lưu Khải Uy và Dương Mịch rạn nứt đã rộ lên từ lâu nhưng khi cặp đôi chính thức thừa nhận điều đó, nhiều fan hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối

Sau khi ly hôn, Dương Mịch vùi đầu vào công việc còn diễn viên Lưu Khải Uy thường xuyên dành thời gian về Hong Kong chăm sóc con gái. Nhờ đó anh nhận được nhiều lời tán dương từ cộng đồng mạng còn Dương Mịch luôn bị gọi là “người mẹ tồi” vì không quan tâm gì đến Tiểu Gạo Nếp.

Ly hôn được hơn nửa năm, Dương Mịch dính tin đồn hẹn hò đàn em Ngụy Đại Huân. Dù phía Ngụy Đại Huân đã lên tiếng phủ nhận nhưng những tấm hình đi dạo phố được cho là của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân càng khiến nhiều người tin rằng tin đồn này là có cơ sở.

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Sau khi ly hôn chồng cũ chưa được một năm, nữ diễn viên Dương Mịch dính tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân

Trong khi vợ cũ có tình yêu mới thì truyền thông Hoa ngữ bất ngờ hé lộ rằng Lưu Khải Uy cũng đã tìm được người phụ nữ phù hợp với mình và chuẩn bị lên kế hoạch tái hôn. Cụ thể tối 8/9, một phóng viên giải trí viết lấp lửng: “Một nam diễn viên Hong Kong họ L vừa mới ly hôn không bao lâu gần đây đang có ý định tái hôn”. Sau khi thông tin này được đăng tải, cộng đồng mạng dồn sự chú ý về Lưu Khải Uy.

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Thông tin Lưu Khải Uy sẵn sàng cho việc tái hôn khiến nhiều người bất ngờ

Đặc biệt phóng viên này còn tiết lộ, trước khi tái hôn Lưu Khải Uy bắt buộc phải xử lý thật tốt các vấn đề về kinh tế có liên quan đến vợ cũ. Nếu không giải quyết ổn thỏa, việc tái hôn có thể sẽ phải kéo dài. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bán tin bán nghi với thông tin này. Tuy nhiên, phía Lưu Khải Uy vẫn chưa lên tiếng. 

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Từ khóa:   Dương Mịch diễn viên Lưu Khải Uy

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