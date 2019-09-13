Một mực phủ nhận hôn nhân trục trặc nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn cách biệt thế này

Cùng tham gia chương trình Trung Thu của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại không xuất hiện cùng nhau.
- Huỳnh Hiểu Minh bị tố mượn vương miện bạc tỷ để cầu hôn Angela Baby nhưng không muốn trả
- Mặc kệ chồng hẹn hò ‘tình cũ’, Angela Baby vẫn rạng rỡ khoe nhan sắc đỉnh cao
Thời gian vừa qua, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn phải đối mặt với những tin đồn hôn nhân trục trặc nhưng cả hai đều ra sức phủ nhận. Nam tài tử họ Huỳnh nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa anh và vợ vẫn đang rất tốt, những tin đồn ác ý đó không phải là sự thật.
Về phần mình, mới đây Angela Baby cũng tham gia trả lời phỏng vấn một tạp chí nổi tiếng. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng ngầm phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt. Angela Baby nói rằng cô thường xem được những tin đồn thất thiệt đó nhưng chỉ xem như chuyện cười và gửi cho ê-kíp cùng xem. Đây được xem là lần đầu tiên Angela Baby trực tiếp lên tiếng về những tin đồn liên quan đến hôn nhân của cô và Huỳnh Hiểu Minh.
Fan hâm mộ vừa yên tâm phần nào cho hạnh phúc của thần tượng thì động thái mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến họ lo lắng. Mới đây, cùng được mời tham gia chương trình Đêm Hội Trung Thu của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại không biểu diễn cùng nhau.
Không chỉ vậy, việc người đến trước người đến sau khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi không hạnh phúc như họ vẫn khẳng định. Có lẽ chuyện phủ nhận hôn nhân trục trặc chỉ là chiêu bài giữ hình ảnh của cặp đôi nổi tiếng này mà thôi.