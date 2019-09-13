Một mực phủ nhận hôn nhân trục trặc nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn cách biệt thế này

Cùng tham gia chương trình Trung Thu của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại không xuất hiện cùng nhau.

Thời gian vừa qua, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn phải đối mặt với những tin đồn hôn nhân trục trặc nhưng cả hai đều ra sức phủ nhận. Nam tài tử họ Huỳnh nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa anh và vợ vẫn đang rất tốt, những tin đồn ác ý đó không phải là sự thật.

Dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn phủ nhận tin đồn hôn nhân trục trặc nhưng những hành động của cặp đôi lại khiến người khác nghi ngờ

Về phần mình, mới đây Angela Baby cũng tham gia trả lời phỏng vấn một tạp chí nổi tiếng. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng ngầm phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt. Angela Baby nói rằng cô thường xem được những tin đồn thất thiệt đó nhưng chỉ xem như chuyện cười và gửi cho ê-kíp cùng xem. Đây được xem là lần đầu tiên Angela Baby trực tiếp lên tiếng về những tin đồn liên quan đến hôn nhân của cô và Huỳnh Hiểu Minh.

Cùng được mời tham gia chương trình Đêm Hội Trung Thu của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhưng Huỳnh Hiểu Minh lại đến trước

Fan hâm mộ vừa yên tâm phần nào cho hạnh phúc của thần tượng thì động thái mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khiến họ lo lắng. Mới đây, cùng được mời tham gia chương trình Đêm Hội Trung Thu của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại không biểu diễn cùng nhau.

Còn Angela Baby lại xuất hiện và biểu diễn với một người đàn ông khác

Mặc dù phủ nhận hôn nhân trục trặc nhưng Angela Baby lại không xuất hiện cùng chồng

Không chỉ vậy, việc người đến trước người đến sau khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi không hạnh phúc như họ vẫn khẳng định. Có lẽ chuyện phủ nhận hôn nhân trục trặc chỉ là chiêu bài giữ hình ảnh của cặp đôi nổi tiếng này mà thôi.

Angela Baby lần đầu bộc bạch về cuộc hôn nhân sóng gió với Huỳnh Hiểu Minh Thời gian vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục đối diện với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Mới đây, bà mẹ một con đã có những chia sẻ đầu tiên trên mặt báo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-muc-phu-nhan-hon-nhan-truc-trac-nhung-huynh-hieu-minh-va-angela-baby-van-cach-biet-the-nay-337667.html