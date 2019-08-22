Trịnh Sảng rút lui khỏi làng giải trí và chuẩn bị cho việc sinh con?

Fan hâm mộ nữ diễn viên Trịnh Sảng khá hoang mang khi có nguồn tin cho rằng cô sắp tuyên bố “hỷ sự” đồng thời rút lui khỏi showbiz.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu. Cô được khán giả Trung Quốc đặt biệt danh “nữ hoàng thanh xuân” vì thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim thanh xuân vườn trường.

Diễn viên Trịnh Sảng từng là biểu tượng thanh xuân của Trung Quốc

Dù xinh đẹp và nổi tiếng từ khá sớm nhưng Trịnh Sảng lại không được đánh giá cao về diễn xuất. Nhiều người cho rằng, những bộ phim cần diễn xuất nội tâm thì nữ diễn viên họ Trịnh lại chỉ biết trợn mắt, phồng má. Bên cạnh sự nghiệp được đánh giá khá thành công so với những bạn diễn cùng lứa, Trịnh Sảng còn thường gây chú ý bởi lối sống đơn giản và vài mối tình với những người nổi tiếng trong giới.

Nhan sắc 10 năm của Trịnh Sảng không thay đổi nhiều

Trước khi đến với bạn trai hiện tại Trương Hằng, Trịnh Sảng từng công khai thừa nhận hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Trương Hàn và nam ca sĩ tài hoa Hồ Ngạn Bân. Vậy nhưng những mối tình trước đây của Trịnh Sảng đều vướng nhiều thị phi.

Sau khi công khai hẹn hò với Trương Hằng, cộng đồng mạng lo lắng nàng “Bối By Vy” bị bạn trai lợi dụng. Đứng trước tin đồn, Trịnh Sảng vẫn một mực tin tưởng bạn trai. Ngay cả bố mẹ cũng khá hài lòng với bạn trai lần này của Trịnh Sảng.

Có tin đồn cho rằng Trịnh Sảng sẽ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí sau khi kết hôn với Trương Hằng

Ngày 21/8, trang QQ của Trung Quốc đưa tin, vào ngày sinh nhật của mình (22/8) Trịnh Sảng sẽ tuyên bố “hỷ sự” với bạn trai Trương Hằng. Cô cũng đã lên kế hoạch để sinh con sau khi kết hôn. Bên cạnh đó, sau khi kết hôn Trịnh Sảng sẽ rút lui khỏi làng giải trí. Cô sẽ quay một bộ phim cuối cùng sau đó sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Thông tin này đang khiến người hâm mộ của cô hoang mang. Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng trước đây Trịnh Sảng từng chia sẻ rằng nếu như làm hot girl mạng có thể tự nuôi sống bản thân thì cô sẽ thử làm một hot girl mạng.

Sau loạt phốt nhân cách, Trịnh Sảng sắp làm đám cưới với bạn trai Trương Hằng tại Bali vào tháng 10? Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin Trịnh Sảng sắp làm đám cưới với bạn trai Trương Hằng tại Bali (Indonesia) sau 1 năm hẹn hò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trinh-sang-rut-lui-khoi-lang-giai-tri-va-chuan-bi-cho-viec-sinh-con-335251.html