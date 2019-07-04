Sau loạt phốt nhân cách, Trịnh Sảng sắp làm đám cưới với bạn trai Trương Hằng tại Bali vào tháng 10?

Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin Trịnh Sảng sắp làm đám cưới với bạn trai Trương Hằng tại Bali (Indonesia) sau 1 năm hẹn hò.

Những ngày gần đây, Trịnh Sảng đang là cái tên được chú ý bởi loạt phốt thái độ của cô nàng trong quá khứ bất ngờ bị netizen đào lại. Là một trong những nữ diễn viên 9X nổi tiếng của Cbiz nhưng diễn xuất và nhân cách của cô liên tục nhận chỉ trích từ công chúng.

Trịnh Sảng bị khán giả chê bai vì diễn xuất - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cặp đôi Trịnh Sảng Trương Hằng sắp tổ chức đám cưới tại Bali vào tháng 10.

Trước đó, cặp đôi từng bị bắt bắt gặp hẹn hò từ tháng 7/2018 nhưng mãi đến tháng 8 mới thực sự công khai mối quan hệ. Câu chuyện tình yêu của cả hai đã kéo dài được 1 năm và liên tục vấp phải vô số bình luận trái chiều. Cụ thể, Trương Hằng từng bị "bóc phốt" là "CEO rởm", cố tình lợi dụng sự nổi tiếng của bạn gái để làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, Trịnh Sảng vẫn ra sức bảo vệ bạn trai trước bão dư luận.

Thông tin được lan truyền trên mạng về hôn lễ của Trịnh Sảng Trương Hằng - Ảnh: Internet

Liệu cặp đôi có thực sự tổ chức đám cưới?

Chính vì vậy, thông tin cặp đôi sắp “về chung một nhà” ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung. Không chỉ lộ thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới, dàn phù dâu của hôn lễ cũng đã được xác định. Được biết, nữ diễn viên Dương Tử sẽ xuất hiện với vai trò này. Các blogger giải trí khẳng định cặp đôi sẽ sớm thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Bạn trai của Trịnh Sảng không được lòng công chúng - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ phản hồi chính thức từ phía Trịnh Sảng Trương Hằng. Trong khi đó, một số cư dân mạng vẫn “bán tín bán nghi” trước thông tin này, số khác thì lại cho rằng Trịnh Sảng quá hấp tấp trong chuyện tình cảm khi quyết định kết hôn chỉ sau thời gian hẹn hò ngắn ngủi.

Rộ tin đồn Trương Hằng khiến Trịnh Sảng đầu tư thua lỗ: Tình yêu chân thành vẫn bị lừa dối? Từ sau khi công khai chuyện hẹn hò, mối quan hệ giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng luôn được cộng đồng mạng chú ý. Mới đây, có nguồn tin cho rằng Trương Hằng đang lừa gạt bạn gái để lấy tiền.

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