Vừa xuất hiện sau thời gian ‘ở ẩn’, Trịnh Sảng đã gặp ‘phốt’ thái độ khi ngang nhiên giành vị trí trung tâm

Sau thời gian dài nghỉ ngơi, Trịnh Sảng đã gây bão mạng khi xuất hiện tại sự kiện tuyên truyền bộ phim mới nhất của cô - “Thanh Xuân Đấu”.
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Ngay khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ phim “Thanh Xuân Đấu”, Trịnh Sảng đã thu hút mọi ống kính máy ảnh. Thậm chí, từ khóa "Trịnh Sảng xuống núi" còn lọt top tìm kiếm trên Weibo. Nhiều người nhận xét nhan sắc của nữ diễn viên có phần lên hương sau thời gian “ở ẩn”.
Tuy được ca ngợi bởi vẻ đẹp ngọt ngào nhưng hành động của Trịnh Sảng lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, tại sự kiện này, khoảnh khắc cô cố tình chen hàng để đứng ở vị trí trung tâm đã được ghi lại. Cụ thể, khi dàn diễn viên cùng nhau chụp hình, Trịnh Sảng lúc đó đang đứng ở phía ngoài cùng bỗng nhiên đổi ý và chạy về giữa để đứng ở vị trí trung tâm.
Hành động này của nữ diễn viên sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về không ít chỉ trích bởi trước đó, Trịnh Sảng từng dính phốt tranh chỗ mặc dù cô chỉ là diễn viên phụ trong đoàn. Trong sự kiện tuyên truyền “Ngộ Không Truyện”, cô đã ngang nhiên đứng ở vị trí trung tâm mặc dù Nghê Ni và Bành Vu Yến mới là diễn viên chính. Hành động này của cô khiến nhiều người cảm thấy ác cảm và khó chịu.
Mặc dù vậy, một số người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Trịnh Sảng vì trong sự kiện tuyên truyền phim “Thanh Xuân Đấu”, nữ diễn viên là nhân vật chính nên cô hoàn toàn có quyền đứng ở vị trí trung tâm.
Là một trong những “Tiểu hoa đán 9X” hot nhất thời điểm hiện tại, mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, mọi nhất cử nhất động của Trịnh Sảng đều trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.