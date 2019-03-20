Vừa xuất hiện sau thời gian ‘ở ẩn’, Trịnh Sảng đã gặp ‘phốt’ thái độ khi ngang nhiên giành vị trí trung tâm

Ngay khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ phim “Thanh Xuân Đấu”, Trịnh Sảng đã thu hút mọi ống kính máy ảnh. Thậm chí, từ khóa "Trịnh Sảng xuống núi" còn lọt top tìm kiếm trên Weibo. Nhiều người nhận xét nhan sắc của nữ diễn viên có phần lên hương sau thời gian “ở ẩn”.

Người hâm mộ xuýt xoa trước vẻ đẹp thanh thuần của Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Tuy được ca ngợi bởi vẻ đẹp ngọt ngào nhưng hành động của Trịnh Sảng lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, tại sự kiện này, khoảnh khắc cô cố tình chen hàng để đứng ở vị trí trung tâm đã được ghi lại. Cụ thể, khi dàn diễn viên cùng nhau chụp hình, Trịnh Sảng lúc đó đang đứng ở phía ngoài cùng bỗng nhiên đổi ý và chạy về giữa để đứng ở vị trí trung tâm.