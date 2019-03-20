Phùng Thiệu Phong tự tay đi chợ nấu cơm cho bà xã, tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh rất nhạy cảm sau sinh

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử, Phùng Thiệu Phong đã dành hầu hết thời gian ở bên để chăm sóc cho bà xã khiến ai nấy đều thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi.

Ngày 8/3 vừa qua, “heo vàng” nhà Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong chào đời trong sự chúc phúc của cả showbiz Hoa ngữ và người hâm mộ. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh và quý tử đầu lòng đã xuất viện về nhà để nghỉ dưỡng. Theo đó, Phùng Thiệu Phong cũng gác lại phần lớn công việc để dành thời gian chăm sóc mẹ con Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Sinh đã hạ sinh quý tử đầu lòng - Ảnh: Internet Được biết, trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh mang bầu, nam diễn viên thường xuyên nấu ăn để bồi bổ cho bà xã. Mới đây, một người hâm mộ còn bắt gặp Phùng Thiệu Phong tay xách nách mang đi chợ với đầy đủ xương heo, đậu phụ, rau củ quả... Nhiều người cho rằng, đây chính là số thực phẩm Phùng Thiệu Phong dùng để nấu canh hầm bồi bổ sức khỏe cho nàng “Minh Lan”.

Một trong những bữa ăn Phùng Thiệu Phong chuẩn bị cho bà xã - Ảnh: Internet Hình ảnh nam diễn viên đi chợ mua đồ về nấu ăn - Ảnh: Internet Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phùng Thiệu Phong cho biết từ khi ở cữ, Triệu Lệ Dĩnh bỗng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Nữ diễn viên rất dễ khóc và thường cảm thấy cô đơn. Nam diễn viên chia sẻ đôi khi phát hiện Lệ Dĩnh đang khóc thầm nhưng anh lại không biết nguyên nhân tại sao. Phùng Thiệu Phong tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh nhạy cảm hơn sau sinh - Ảnh: Internet Thậm chí trong một lần đang bế và cho con ăn, Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn anh vừa khóc: "Anh có thể nhẹ nhàng một chút được không, dịu dàng một chút đi". Phùng Thiệu Phong còn kể rằng khi thấy con khóc, Triệu Lệ Dĩnh cũng đau lòng mà khóc theo, lúc đó anh không biết nên làm thế nào để dỗ dành vợ. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tiết lộ mỗi tối anh đều trêu đùa và hát ru cho con ngủ.

Có thể thấy, trong khoảng thời gian Triệu Lệ Dĩnh ở cữ, Phùng Thiệu Phong đã ở bên chăm sóc vợ vô cùng chu đáo và quan tâm đến cảm nhận của cô.

Quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh vừa chào đời đã nhập hội rich kid, sống trong khối tài sản nghìn tỷ của bố mẹ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang vô cùng hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới. Cặp đôi đã sớm mua biệt thự trăm tỷ để đảm bảo những điều tốt nhất cho quý tử đầu lòng.

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