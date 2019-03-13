Quý tử đầu lòng chào đời, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chi ngay 350 tỷ mua biệt thự để làm tổ ấm mới

Theo một nguồn tin, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chi một số tiền khủng mua biệt thự để chào đón quý tử đầu lòng.
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Ngày 8/3, quý tử đầu lòng nhà họ Phùng chào đời trong sự chúc phúc của người hâm mộ và truyền thông. Phùng Thiệu Phong không giấu được niềm hạnh phúc khi được làm cha, anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Mẹ con bình an. Hôm nay gia đình tôi có thêm một người đàn ông nhỏ trong nhà, cùng nhau bảo vệ người mẹ tuyệt vời".
Chiều 11/3, Phùng Thiệu Phong và mẹ ruột của Triệu Lệ Dĩnh đã đón cô và quý tử về nhà để nghỉ dưỡng. Được biết, cặp đôi đã chi một số tiền lớn mua một căn hộ cao cấp để làm tổ ấm mới.
Theo một nguồn tin, căn hộ mà vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh mua là khu biệt thự gần khu Đông Tứ Hoàn. Được biết, dãy biệt thự này vừa mới được xây dựng không lâu, giá nhà tại đây dao động từ 100 - 140 triệu NDT (tương đương gần 350 - 490 tỷ đồng). Đây cũng là khu biệt thự có chế độ bảo an cao, người dân bình thường khó có thể mua được.
Nếu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dọn về khu biệt thự này sống thì sẽ trở thành hàng xóm của Triệu Văn Trác và Vương Khải.
Có thể thấy, cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc với sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình và đang cố gắng làm những điều tốt nhất cho con. Hiện tại, cư dân mạng đang rất tò mò về những thông tin và hình ảnh của tiểu bảo bối nhà Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, cặp đôi dường như không có ý định “khoe” con trước công chúng, ngược lại cả hai đều cố gắng bảo mật mọi thông tin liên quan đến quý tử trước truyền thông.