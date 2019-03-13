Quý tử đầu lòng chào đời, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chi ngay 350 tỷ mua biệt thự để làm tổ ấm mới

Ngày 8/3, quý tử đầu lòng nhà họ Phùng chào đời trong sự chúc phúc của người hâm mộ và truyền thông. Phùng Thiệu Phong không giấu được niềm hạnh phúc khi được làm cha, anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Mẹ con bình an. Hôm nay gia đình tôi có thêm một người đàn ông nhỏ trong nhà, cùng nhau bảo vệ người mẹ tuyệt vời".

Bài đăng của Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Chiều 11/3, Phùng Thiệu Phong và mẹ ruột của Triệu Lệ Dĩnh đã đón cô và quý tử về nhà để nghỉ dưỡng. Được biết, cặp đôi đã chi một số tiền lớn mua một căn hộ cao cấp để làm tổ ấm mới.